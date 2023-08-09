У Кропивницькому СБУ спіймала на хабарі в $92 тис. депутата, який очолював групу рекетирів

За інформацією спецслужб, учасники формування мали вибивати з жителів Кропивницького гроші, а в разі відмови погрожувати розправою. Співробітники СБУ затримали підозрюваного на врученні хабара.

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Служба безпеки України затримала депутата з Кропивницького, який під час війни продовжив займатися рекетом. Про це йдеться у пресслужбі відомства 9 серпня.

Представники спецслужби зазначили, що вони продовжують постійну боротьбу зі злочинцями в Україні, які додатково ще й намагаються проникнути в органи влади та місцевого самоврядування.

У результаті чергової спецоперації в місті Кропивницький викрили ще одне злочинне угруповання рекетирів, яке очолював чинний депутат міської ради.

"Під його керівництвом кримінальники "вибивали" 92 тис. дол. США з місцевого підприємця, з яким депутат має спільний бізнес. Цю суму потерпілий мав передати зловмисникам на сплату неіснуючого боргу перед ватажком злочинної групи", — йдеться в повідомленні.

Співробітники СБУ затримали підозрюваного в момент отримання частини хабара в обласному центрі. Перед цим було задокументовано факт передачi першого "траншу" від підприємця.

До складу угруповання входили місцеві представники "кримінального світу", які спеціалізувалися переважно на рекеті.

За вказівкою депутата учасники вимагали гроші з місцевих жителів і вигадували для цього привід, зазначили в спецслужбі. Якщо лунала відмова — застосовували психологічний тиск, фізичне насильство та погрози вбивством.

Під час обшуків за місцем роботи та проживання у затриманого виявили величезну суму готівкових коштів, які, найімовірніше, були отримані злочинним шляхом.

"На підставі зібраних доказів йому та ще одному учаснику злочинного угруповання повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України (вимагання, вчинене організованою групою в умовах воєнного стану)", — ідеться в повідомленні.

Наразі тривають заходи щодо обрання запобіжного заходу. Винуватцям загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, 8 серпня повідомлялося, що СБУ затримала колаборанта в Херсоні, який присягнув на вірність Російській Федерації і катував українців після початку війни.