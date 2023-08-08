Присягнув на вірність РФ та катував українців: СБУ затримала колаборанта у Херсоні (фото)

Зловмисник добровільно погодився на співпрацю з окупантами та став "інспектором" у місцевій в’язниці. Він брав участь у викраденні українців та застосовував до них тортури. Йому загрожує до 15 років ув’язнення.

Related video

Служба безпеки України (СБУ) затримала у Херсоні ще одного колаборанта, який допомагав російським окупантам проводити масові репресії проти місцевих жителів під час окупації міста. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За даними слідства, поплічником ворога виявився мешканець обласного центру, який після захоплення регіону добровільно пішов на співпрацю з російськими загарбниками.

"Підписавши "присягу громадянина РФ", його призначили "молодшим інспектором" у місцевій в’язниці під назвою "ізолятор № 1". На цій "посаді" він конвоював викрадених українців до камер окупаційної тюрми, де брав участь у тортурах над потерпілими", — йдеться у повідомленні відомства.

Служба безпеки встановила, що колаборант бив українських бранців, забирав у них особисті речі й на довгий час залишав без їжі та води.

"Під час фізичного насильства над потерпілими колаборант неодноразово погрожував їм вбивством. Таким чином рашисти намагались залякати місцевих жителів та "зламати" бойовий дух учасників руху опору", — наголосили в СБУ.

Зазначається, що після деокупації Херсона ворожий поплічник намагався "залягти на дно", щоб уникнути відповідальності, однак правоохоронці встановили його місцеперебування та затримали.

При обшуку його житла СБУ виявила:

окупаційну "перепустку", яка дозволяла йому безперешкодно проїжджати через російські блокпости;

"виписку з наказу" про призначення на "посаду" у лавах загарбницького органу;

"довідку" про зарахування до адміністрації російської катівні;

підписану колаборантом "присягу" на вірність країні-агресору та заяву на отримання громадянства РФ.

Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ

На підставі зібраних доказів фігуранту повідомлено про підозру за колабораційну діяльність. Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу у виді тримання під вартою. Зловмиснику загрожує до 15 років тюрми.

Раніше, 8 серпня повідомлялось, що на Донеччині у Покровському районі спецслужби України викрили жіночу агентурну мережу. Зловмисниці працювали на ФСБ Росії й "зливали" інформацію "вагнерівцям".

Нагадаємо, що 28 липня, колишньому керівнику окупаційної "Волноваської виправної колонії" (Оленівська колонія) повідомили про підозру через масові знущання з українських військовополонених.