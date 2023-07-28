Катував українських військових: СБУ повідомила про підозру ексочільнику Оленівської колонії

Підозрюваним, за інформацією слідства, виявився місцевий мешканець, який до 2014 року був начальником сектору з розшуку в Горлівському райвідділі розформованої міліції. Після окупації частини регіону чоловік пішов на співпрацю з росіянами.

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Колишньому керівнику окупаційної "Волноваської виправної колонії" (Оленівська колонія) повідомили про підозру через масові знущання з українських військовополонених. Про це повідомили в пресслужбі СБУ в Telegram.

"Встановлено, що з початку повномасштабного вторгнення РФ і до кінця липня 2022 року він організував катування більше 100 полонених бійців ЗСУ. Для тортур над потерпілими їх відводили до спеціально створеного на території колонії "дисциплінарного ізолятора", — йшлося в повідомленні.

Колишнім очільником окупаційної колонії був місцевий житель, який був начальником сектору з розшуку в Горлівському райвідділі розформованої міліції Донецької області до 2014 року. Він пішов на співпрацю з ворогом після окупації частини регіону. Керівником Оленівської колонії зловмисник став на початку 2022 року — він пробув на посаді до липня 2022 року.

У СБУ зазначили, що в колонії до українців застосовували різні види фізичного насильства та вчиняли психологічний тиск, що супроводжувалися погрозами "повільного" вбивства. У тортурах також брав участь підлеглий екскерівника колонії — "молодший інспектор відділу нагляду" — який до призначення перебував у складі так званої "служби виконання покарань" терористичної організації "ДНР" у тимчасово окупованій Горлівці.

СБУ повідомила обом чоловікам про підозру за ч.2 ст.28, ч.1 ст.438 Кримінального кодексу України (жорстоке поводження з військовополоненими, вчинене за попередньою змовою групою осіб) ККУ. Нині тривають заходи щодо притягнення їх до відповідальності, адже обидва зловмисники перебувають на окупованій території.

Нагадаємо, у Львові Служба безпеки України (СБУ) затримала члена забороненої Компарті, який підтримав російську агресію та закликав до припинення існування України.

У Харкові СБУ затримала агента російської розвідки, який готував новий повітряний удар по місту, йому загрожує довічне ув’язнення.