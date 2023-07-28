Пытал украинских военных: СБУ сообщила о подозрении экс-руководителю Еленовской колонии

Подозреваемым, по информации следствия, оказался местный житель, который до 2014 года был начальником сектора по розыску в Горловском райотделе расформированной милиции. После оккупации части региона мужчина пошел на сотрудничество с россиянами.

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Бывшему руководителю оккупационной "Волновахской исправительной колонии" (Еленовская колония) сообщили о подозрении из-за массовых издевательств над украинскими военнопленными. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ в Telegram.

"Установлено, что с начала полномасштабного вторжения РФ и до конца июля 2022 года он организовал пытки более 100 пленных бойцов ВСУ. Для пыток над потерпевшими их отводили в специально созданный на территории колонии "дисциплинарный изолятор", — говорилось в сообщении.

Бывшим главой оккупационной колонии был местный житель, который был начальником сектора по розыску в Горловском райотделе расформированной милиции Донецкой области до 2014 года. Он пошел на сотрудничество с врагом после оккупации части региона. Руководителем Еленовской колонии злоумышленник стал в начале 2022 года — он пробыл на должности до июля 2022 года.

В СБУ отметили, что в колонии к украинцам применяли различные виды физического насилия и совершали психологическое давление, сопровождавшиеся угрозами "медленного" убийства. В пытках также участвовал подчиненный экс-руководителя колонии — "младший инспектор отдела надзора" — который до назначения находился в составе так называемой "службы исполнения наказаний" террористической организации "ДНР" во временно оккупированной Горловке.

СБУ сообщила обоим мужчинам о подозрении по ч.2 ст.28, ч.1 ст.438 Уголовного кодекса Украины (жестокое обращение с военнопленными, совершенное по предварительному сговору группой лиц) УКУ. Сейчас продолжаются мероприятия по привлечению их к ответственности, ведь оба злоумышленника находятся на оккупированной территории.

Напомним, во Львове Служба безопасности Украины (СБУ) задержала члена запрещенной Компартии, который поддержал российскую агрессию и призвал к прекращению существования Украины.

В Харькове СБУ задержала агента российской разведки, который готовил новый воздушный удар по городу, ему грозит пожизненное заключение.