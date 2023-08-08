Працювали на ПВК "Вагнер": на Донеччині викрили жіночу агентурну мережу РФ (фото)

Ворожі агентки, зі слів правоохоронців, передусім намагались виявити і "злити" ворогу напрямки вильотів бойової авіації ЗСУ, зокрема, ударних гелікоптерів під Авдіївкою.

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На Донеччині у Покровському районі спецслужби України викрили жіночу агентурну мережу. Зловмисниці працювали на ФСБ Росії і "зливали" інформацію "вагнерівцям". Про це повідомляє пресслужба СБУ,

Зазначається, що викриттю ворожих інформаторок передувала багатоетапна спецоперація. Особливістю ворожої групи було те, що вона складалась винятково з місцевих жінок, які підтримали збройну агресію РФ проти України.

Жительки Донеччини одночасно працювали на спецслужби РФ та ПВК "Вагнер".

"За вказівками окупантів жінки збирали розвіддані про кількість та передислокацію військової техніки Сил оборони на території регіону. Передусім вони намагались виявити і "злити" агресору напрямки вильотів бойової авіації ЗСУ, зокрема, ударних гелікоптерів під Авдіївкою. Також їх цікавили маршрути переміщення важкої бронетехніки українських військ з прифронтових територій на передову", — йдеться в повідомленні.

Зловмисниці обходили місцевість, робили фото і передавали отриману інформацію ворогу за двома каналами зв’язку популярного месенджера — російському "куратору" з ФСБ та представнику "вагнерівців".

Ворожих агенток затримали під час збору ними розвідданих. Одна з них на початку повномасштабного вторгнення виїхала до Росії і звідти керувала "підопічними".

Слідство встановило, що всі четверо фігуранток — мешканки Покровського району. Їх завербували ще до 24 лютого 2022 року. Донедавна вони перебували в "режимі очікування".

Зловмисниці перебувають під вартою, їм повідомлено про підозру. За скоєне їм загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо, що у Харкові СБУ затримала працівника однієї з місцевих залізничних станцій. Він передавав ворогу інформацію щодо маршрутів переміщення рухомих складів з військовою технікою ЗСУ.

Раніше повідомлялося, що колишня продавчиня готувала удар РФ по Миколаївщині під час візиту Зеленського. Жінка збирала розвіддані про візит українського лідера та намагалася встановити час і перелік локацій, які він мав відвідати.