Інформував РФ про маршрути ешелонів з технікою ЗСУ: у Харкові затримали залізничника (фото)

Залізничник відстежував маршрути переміщення ешелонів із військовою технікою та фотографував наслідки ворожих атак по Харкову, повідомили в СБУ. Йому загрожує до восьми років ув’язнення.

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У Харкові Служба безпеки України (СБУ) затримала працівника однієї з місцевих залізничних станцій, який інформував ворога щодо маршрутів переміщення рухомих складів з військовою технікою ЗСУ. Про це повідомили в пресцентрі СБУ в Telegram.

"Контррозвідка Служби безпеки затримала у Харкові ще одного ворожого інформатора, який збирав для спецслужб РФ дані про Сили оборони на території регіону", — йшлося в повідомленні.

Зазначили, що чоловік намагався дізнатися орієнтовну кількість важкого озброєння, яке переправляли на передову. Також він фотографував наслідки ворожих атак по інфраструктурі Харкова. Зокрема, отриману інформацію він надсилав у закриту проросійську Telegram-групу у вигляді медіафайлів.

Своєю чергою СБУ провела обшуки у фігуранта та виявили мобільний телефон із доказами розвідувально-підривної діяльності проти України. Слідчі СБУ повідомили залізничнику про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ). Йому загрожує до восьми років ув’язнення.

Нагадаємо, 7 серпня СБУ розповіла про затримання інформаторки спецслужб Росії на Миколаївщині. Зокрема, вона збирала дані про склади з БК ЗСУ, про РЕБ та готувала ракетний обстріл під час візиту президента Зеленського в Миколаївську область.

4 серпня стало відомо про затримання депутата однієї із селищних рад Полтавської області, який коригував ворожі обстріли по передових позиціях ЗСУ на Донецькому напрямку. Для отримання інформації він використовував своїх знайомих, які виконували бойові завдання на тому напрямку.