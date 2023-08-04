Наводив "Гради": СБУ затримала на Полтавщині топсоратника Киви (фото)

Слідчі встановили, що для отримання інформації підозрюваний "в темну" використовував своїх знайомих, які виконували бойові завдання на Донецькому напрямку.

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Служба безпеки України затримала депутата однієї із селищних рад Полтавської області, який коригував російські обстріли по передових позиціях Сил оборони на Донецькому напрямку, повідомляє пресслужба СБУ.

За даними Служби безпеки, депутат входив до близького оточення екснардепа від забороненої партії ОПЗЖ Іллі Киви.

Для отримання розвідувальної інформації про дислокацію ЗСУ, він "в темну" використовував своїх знайомих, які виконували бойові завдання, вивідував у них детальну інформацію про місця їхнього базування та можливого переміщення на лінії фронту.

Потім отримані відомості позначав на електронних картах і публікував їх на власній сторінці у Фейсбуці. Цю інформацію російські спецслужби використовували для коригування обстрілів, зокрема з "Градів", позицій наших захисників.

Ба більше, як стверджують правоохоронці, підозрюваний у соцмережах публікував провокаційні коментарі, в яких намагався дискредитувати командування підрозділів ЗСУ. Його дописи російські телеканали використовували для підготовки фейкових сюжетів про війну в Україні.

Наразі фігуранту повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 114-2 ККУ та обрано запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави. Депутату селищної ради загрожує до 8 років позбавлення волі.

Також слідчі перевіряють інформацію про його можливу співпрацю з нардепом-втікачем Кивою.

В Полтавській області СБУ затримала зрадника Фото: СБУ

В Полтавській області СБУ затримала зрадника Фото: СБУ

Нагадаємо, СБУ викрила чиновника Нацгвардії, який "преміював" себе та підлеглих на мільйон гривень. У СБУ повідомили, що в навчальному центрі Нацгвардії щомісяця виписували бойові премії на суму 100 тисяч гривень. Водночас ніхто з фігурантів справи на передовій не був.

Фокус раніше писав, що 3 серпня співробітники Державного бюро розслідувань затримали топчиновника Київської міської військової адміністрації, який також обіймав посаду начальника одного з управлінь штабу командування Сухопутних військ ЗСУ. Підозрюваний організував схему, завдяки якій військовозобов'язані чоловіки виїжджали за кордон. За свої послуги чиновник просив по 10 тисяч доларів.