СБУ викрила чиновника Нацгвардії: він "преміював" себе та підлеглих на мільйон гривень (фото)

У СБУ повідомили, що в навчальному центрі Нацгвардії щомісяця виписували бойові премії на суму 100 тисяч гривень. Водночас ніхто з фігурантів справи на передовій не був.

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Служба безпеки України викрила керівництво одного з навчальних центрів Нацгвардії, яке нарахувало собі та своїм підлеглим один мільйон бойових премій. Про це повідомляють у СБУ.

"Військова контррозвідка Служби безпеки спільно з ДБР і за сприяння нового керівництва Національної гвардії ліквідували корупційну схему в одному з навчальних центрів підготовки підрозділів Національної гвардії", — заявили в СБУ.

За інформацією слідства, чиновники "преміювали" себе та співробітників щомісяця на 100 тисяч гривень. Додаткові виплати передбачені за участь у бойових діях проти російських окупантів. Однак учасники схеми на фронті не були та жодних завдань на передовій не виконували.

Із вересня по грудень 2022 року фігуранти незаконно "преміювали" себе на загальну суму майже 1 млн бюджетних гривень. За даними слідства, до організації схеми причетний керівник навчального центру Нацгвардії. Саме він підписував рапорти про нарахування бойових премій своїм підлеглим, серед яких троє старших офіцерів.

Фото: СБУ Фото: СБУ

"На підставі зібраних доказів керівнику навчального центру Національної гвардії повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 425 Кримінального кодексу України (недбале ставлення до військової служби). Трьом його підлеглим повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем)", — повідомляють у відомстві.

Зловмисникам загрожує до 8 років в'язниці.

Фокус раніше писав, що 3 серпня співробітники Державного бюро розслідувань затримали топчиновника Київської міської військової адміністрації, який також обіймав посаду начальника одного з управлінь штабу командування Сухопутних військ ЗСУ. Підозрюваний організував схему, завдяки якій військовозобов'язані чоловіки виїжджали за кордон. За свої послуги чиновник просив по 10 тисяч доларів.

У Київській міській військовій адміністрації заявили, що дії чиновника не пов'язані з його роботою в КМВА.