СБУ разоблачила чиновника Нацгвардии: он "премировал" себя и подчиненных на миллион гривен (фото)

В СБУ сообщили, что в учебном центре Нацгвардии ежемесячно выписывали "боевые" премии на сумму 100 тысяч гривен. При этом никто из фигурантов дела на передовой не был.

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Служба безопасности Украины разоблачила руководство одного из учебных центров Нацгвардии, которое начислило себе и своим подчиненным один миллион "боевых" премий. Об этом сообщают в СБУ.

"Военная контрразведка Службы безопасности совместно с ГБР и при содействии нового руководства Национальной гвардии ликвидировали коррупционную схему в одном из учебных центров подготовки подразделений Национальной гвардии", — заявили в СБУ.

По информации следствия, чиновники "премировали" себя и сотрудников ежемесячно на 100 тысяч гривен. Дополнительные выплаты предусмотренны за участие в боевых действиях против российских оккупантов. Однако участники схемы на фронте не были и никаких задач на передовой не выполняли.

С сентября по декабрь 2022 года фигуранты незаконно "премировали" себя на общую сумму почти 1 млн бюджетных гривен. По данным следствия, к организации "схемы" причастен руководитель учебного центра Нацгвардии. Именно он подписывал рапорты о начислении боевых премий своим подчиненным, среди которых трое старших офицеров.

Фото: СБУ Фото: СБУ

"На основании собранных доказательств руководителю учебного центра Национальной гвардии поставлено в известность о подозрении по ч. 4 ст. 425 Уголовного кодекса Украины (небрежное отношение к военной службе). Трем его подчиненным сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением)", — сообщают в ведомстве.

Злоумышленникам грозит до 8 лет тюрьмы.

Фокус ранее писал, что 3 августа сотрудники Государственного бюро расследований задержали топ-чиновника Киевской городской военной администрации, который также занимал должность начальника одного из управлений штаба командования Сухопутных войск ВСУ. Подозреваемый организовал "схему", благодаря которой военнообязанные мужчины выезжали за границу. За свои "услуги" чиновник просил по 10 тысяч долларов.

В Киевской городской военной администрации заявили, что действия чиновника не связаны с его работой в КГВА.