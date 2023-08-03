"Это предательство": в КГВА высказались о задержании военного чиновника за помощь уклонистам

В ведомстве отметили, что никакие предварительные заслуги кого-либо из граждан Украины, даже если человек является офицером ВСУ, не могут оправдать преступление наживы во время полномасштабной войны с РФ.

Related video

Задержание в Киеве военного чиновника, который подозревается в помощи уклонистам, не связано с его работой в Киевской городской военной администрации. Об этом заявила пресс-служба КГВА в Telegram.

Сообщается, что официально подозреваемому ГБР инкриминирует оформление фиктивных документов о непригодности к военной службе, позволяющих военнообязанным лицам беспрепятственно выезжать за границу

В КГВА отметили, что никакие предварительные заслуги кого-либо из граждан Украины, даже если человек является офицеров Вооруженных сил, не могут оправдать преступление наживы во время войны с Россией.

"Это предательство тех, кто проливает свою кровь на фронте. Украинская Армия, власть и общество должны окончательно очиститься от такого позора и предательства", — сказано в сообщении.

В КГВА высказались о задержании военного чиновника Фото: Скриншот

Напомним, что 3 августа в Киеве задержали топ-чиновника военной администрации. Начальник отдела КГВА, как отмечают правоохранители, организовал схему, участники которой оформляли фиктивные документы о непригодности к военной службе.

В бюро отмечают, что мужчинам оформляли фиктивные документы о непригодности к военной службе, с которыми они могли уехать за границу. В ходе обысков по месту жительства чиновника, а также в районном территориальном центре комплектования КГВА сотрудники ГБР изъяли более 48 тысяч долларов и 5 тысяч евро.