"Це зрада": у КМВА висловилися щодо затримання військового чиновника за допомогу ухилянтам

У відомстві зазначили, що жодні попередні заслуги будь-кого з громадян України, навіть якщо людина є офіцером ЗСУ, не можуть виправдати злочин наживи під час повномасштабної війни з РФ.

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Затримання в Києві військового чиновника, якого підозрюють у допомозі ухильникам, не пов'язане з його роботою в Київській міській військовій адміністрації. Про це заявила пресслужба КМВА в Telegram.

Повідомляють, що офіційно підозрюваному ДБР інкримінує оформлення фіктивних документів про непридатність до військової служби, що дають змогу військовозобов'язаним особам безперешкодно виїжджати за кордон.

У КМВА наголосили, що жодні попередні заслуги будь-кого з громадян України, навіть якщо людина є офіцером Збройних сил, не можуть виправдати злочин наживи під час війни з Росією.

"Це зрада тих, хто проливає свою кров на фронті. Українська Армія, влада і суспільство повинні остаточно очиститися від такої ганьби й зради", — сказано в повідомленні.

У КМВА висловилися про затримання військового чиновника Фото: Скриншот

Нагадаємо, що 3 серпня в Києві затримали топчиновника військової адміністрації. Начальник відділу КДВА, як зазначають правоохоронці, організував схему, учасники якої оформляли фіктивні документи про непридатність до військової служби.

У бюро зазначають, що чоловікам оформляли фіктивні документи про непридатність до військової служби, з якими вони могли виїхати за кордон. Під час обшуків за місцем проживання посадовця, а також у районному територіальному центрі комплектування КМВА співробітники ДБР вилучили понад 48 тисяч доларів і 5 тисяч євро.