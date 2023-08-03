Помогал уклонистам за $10 тысяч: в Киеве задержали топ-чиновника военной администрации (видео)

Начальник отдела КГВА, как отмечают правоохранители, организовал схему, участники которой оформляли фиктивные документы о непригодности к военной службе.

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В Государственном бюро расследований сообщили о задержании начальника одного из управлений штаба командования Сухопутных войск ВСУ, который также занимает должность начальника отдела в Киевской городской военной администрации. По информации следствия, он организовал "схему", благодаря который мужчины призывного возраста могли уехать из Украины. За свои "услуги" чиновник просил 10 тысяч долларов. Об этом сообщают в ГБР.

В бюро отмечают, что мужчинам оформляли фиктивные документы о непригодности к военной службе, с которыми они могли уехать за границу. В ходе обысков по месту жительства чиновника, а также в районном территориальном центре комплектования КГВА сотрудники ГБР изъяли более 48 тысяч долларов и 5 тысяч евро.

"Под контролем правоохранительных органов задокументировано несколько случаев выдачи фиктивных документов. Самого организатора схемы ГБР задержало во время передачи документов, предоставляющих право выезда из Украины трем лицам, за которые он получил $30 тысяч", — сообщили в бюро.

Напомним, в конце июля сотрудники Государственного бюро расследований объявили подозрение частному предпринимателю в Киеве, который обманул одну из воинских частей на сумму почти 7 миллионов гривен. По версии следствия, бизнесмен должен был поставить 1500 компьютеров и комплектующих. В процессе сделки он взял дополнительную плату за операционную систему компьютеров, которая, как оказалось, была включена в комплектацию от производителя.

При этом подозреваемый заверял военных, что заказывал операционную систему к компьютерам отдельно. В качестве "доказательства" он предоставил подделку.

Фокус писал 27 июля, что суд наложил арест на имущество и деньги, принадлежащие бывшему руководителю Одесского областного ТЦК и СП Евгению Борисову и его родственникам. Как известно, Борисов "заработал" в ТЦК 188 млн долларов и купил виллу в Испании, которая стоит более 150 млн грн или 5,7 млн евро.