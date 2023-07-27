Porsche, Mercedes, дома и квартиры в Одессе: имущество семьи экс-военкома Борисова арестовали

По информации следователей, родственники Евгения Борисова попытались вывезти за границу автомобиль Porsche Macan GTS 2016, который по его делу числится в доказательной базе.

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По материалам расследования Государственного бюро суд наложил арест на имущество, денежные средства, в т.ч. и на банковских счетах, принадлежащие бывшему руководителю Одесского областного ТЦК и СП Евгению Борисову и его родственникам. Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

Список арестованного имущества военкома Борисова

Недвижимость:

Земельные участки в Одесской области площадью свыше 2 га;

Два дома в Одессе площадью более 420 кв. м;

Домовладение в Одессе площадью 78,5 га;

Две квартиры и 1/3 квартиры в Одессе;

Транспорт:

Toyota Land Cruiser, 2023 года выпуска;

Mercedes-Benz G 63 AMG, 2022 года выпуска;

Mercedes-Benz EQV, 2022 года выпуска;

Mercedes-Benz GLE 400, 2021 года;

Porsche Macan GTS, 2016 года выпуска;

Audi A6, 1999 года выпуска и др.

По информации следователей, родственники Борисова попытались вывезти за границу часть имущества, которое по его делу числится в доказательной базе.

Автомобиль Porsche Macan GTS 2016

Автомобиль Porsche Macan GTS 2016, зарегистрированный на невестку экс-военкома, остановили на пункте пропуска "Паланка–Маяки–Удобное", на границе с Румынией. Средство передвижения изъяли. Сообщается, что есть основания считать, что его приобрели нечестным путем.

Родственники Борисова попытались вывезти за границу часть имущества

Напомним, что экс-руководитель Одесского областного ТЦК сообщил, что намеревался выехать за границу для "обследования у турецкого хирурга". Он также упомянул о том, что терял сознание от выстрелов другого военнослужащего.

Также сообщалось, что адвокат Александр Чабаненко рассказал, как Украине вернуть награбленное коррупционерами по итогам дела военкома Борисова.