Дело военкома Борисова. Как Украине вернуть награбленное коррупционерами

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Немного об игре с военкомами и о реальном противодействии коррупции

В связи с периодическим появлением заявлений власть имущих о необходимости проверки соответствия уровня жизни уровню оплаты на госслужбе того или иного (других) персонажей (сейчас это — военкомы), почему-то каждый раз вспоминаются репортажи National Geographic о жизни животных.

Очевидно, общее с указанными заявлениями и последующими действиями в них — элементы шоу и принцип "зафиксировали, немного напугали, немного потрясли, взяли под контроль, отпустили".

Если же власть действительно ставит перед собой цель хотя бы не преодолеть, но, по крайней мере, существенно обуздать коррупцию, главным направлением ее внимания должно быть "честно нажитое" имущество.

И значение ГРАЖДАНСКОЙ КОНФИСКАЦИИ в этом трудно переоценить.

Напомню, основными характеристиками этого инструмента являются:

Презумпция незаконности приобретения имущества чиновником или связанными с ним лицами; НЕотнесение такого рода конфискации к видам уголовного наказания; Проведение указанной процедуры в рамках гражданского процесса; Ведение процесса не против лица, а против имущества (имущественных и связанных прав).

В свое время пришлось достаточно глубоко изучать этот вопрос, в том числе, во время работы в нескольких рабочих группах.

Более того, трудно поверить, но нынешняя властная команда в начале тоже поддерживала идею гражданской конфискации, по крайней мере, на словах.

Ими даже был обнародован определенный законопроект.

По которому мне пришлось немного "пройтись".

Просто напомню некоторые свои тогдашние тезисы, которые актуальны до сих пор.

Но еще раз позволю себе сказать, что реальная работа по обузданию коррупции начинается (в дополнение к приведению в порядок системы правоохранительных и судебных органов) с создания реального законного и достаточно быстрого механизма конфискации незаконно нажитого имущества.

До тех пор это, по большей части, красивые заявления и картинки.

Без конфискации борьба с коррупцией может остаться ролевой игрой

Итак, прошу:

"Основные предложения законопроекта "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно конфискации незаконных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, и наказания за приобретение таких активов" — это введение института гражданской конфискации незаконных активов и установление уголовной ответственности за незаконное обогащение.

Среди положительных моментов можно назвать максимально широкий круг активов, на которые распространяется его действие. Это не только денежные средства или ценные бумаги, как было указано в одном из аналогичных законопроектов, но и имущество, связанные с ним права, работы или услуги. Кроме того, конфискацию незаконных активов предлагается проводить по решению суда в гражданском процессе (а не, например, в гражданском процессе в рамках уголовного производства — как предлагалось в одном из предыдущих законопроектов), без наличия обвинительного приговора в отношении лица.

Спорные вопросы законопроекта:

Ограничение только коррупционными деяниями круга преступлений, в отношении которых применяется гражданская конфискация незаконных активов. Между тем, как это принято во многих развитых странах, незаконный оборот наркотиков, финансирование терроризма, киднепинг, торговля людьми и т.д. тоже могли бы быть причинами такой конфискации. Возможность гражданской конфискации активов, приобретенных максимально за три года до вступления в силу закона. Применение именно такого срока — три года — наводит на мысли об исковой давности. Напомню, исковая давность — это срок, в пределах которого лицо может обратиться в суд с требованием о защите своего гражданского права или интереса. Существует ряд точек зрения на вопрос о сроках при гражданской конфискации активов. В некоторых государствах сроки существуют, но они связаны со временем расследования связанного с имуществом преступления. В некоторых случаях сроки отсчитываются с момента выявления противозаконных действий. То есть можно предположить, что в некоторых случаях незаконно полученные активы никогда не могут стать законной собственностью нарушителя или связанного с ним лица. Кроме того, невозможность гражданской конфискации активов более чем через три года после их незаконного получения вызывает вопросы с точки зрения справедливости. Введение гражданской конфискации не как отдельного производства в отношении имущества или связанных с ним прав (как это предлагается существующей практикой), а фактически как ступени к уголовной ответственности. Это может привести к обвинениям в том, что гражданская конфискация — завуалированная уголовная конфискация и, соответственно, является наказанием — с соответствующими последствиями."

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