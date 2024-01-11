Евросоюз — без Венгрии. К чему может привести нынешняя позиция Орбана

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СМИ пишут, что депутат Европарламента от Финляндии запустил петицию, которая в случае успеха "позволит лишить премьера Венгрии права голоса в Совете — в порядке, предусмотренном статьей 7 Договора о ЕС".

Эта статья предусматривает возможность приостановления определенных прав, включая голос в Совете ЕС, в отношении государства, которое неоднократно нарушало ценности Евросоюза.

О такой возможности пришлось написать в начале мая прошлого года:

"Что же делать, когда государство-член Евросоюза проводит явно антиевропейскую политику?

В соответствии с положениями Договора о ЕС, по обоснованному предложению трети государств-членов, Европейского Парламента или Комиссии, Европейский Совет может, после получения согласия Европейского Парламента, в установленном порядке принять решение о том, что определенное государство-член ЕС серьезно нарушает основополагающие европейские принципы.

Следствием чего может быть:

Предложение этому государству-члену высказать любые замечания по данному вопросу. Анализ и обсуждение в соответствующем порядке представленных замечаний. В случае, если замечания не будут приняты, — приостановление отдельных прав соответствующего государства-члена, вытекающих из учредительных договоров ЕС.

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Если же соответствующее государство-член ЕС продолжает серьезные нарушения европейских принципов, ничего не мешает ЕС в установленном порядке принять решение о (почти) полном приостановлении всех прав соответствующего государства-члена.

Навсегда или на определенный период.

Или пойти путем исключения его из своих членов.

В порядке, похожем на порядок принятия (присоединения), с соответствующими коррективами, конечно.

Так что, если Евросоюз не хочет, чтобы его "исключила" Венгрия (или кто-то другой, с явно антиевропейскими пожеланиями), парализовав его деятельность, можно лишить это государство определенных (или вообще всех) прав в ЕС, или исключить из Евросоюза соответствующее государство вообще.

Как говорится, была бы политическая воля

То есть, желание".

Похоже, наконец-то, мы сможем наблюдать, что в самом Евросоюзе нашлись те, кто готовы защищать ценности, на базе которых он, собственно говоря, был создан.

Что не может не добавлять (хотя бы немного) оптимизма.

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