ЕС даст деньги Украине. Почему Орбан не сможет подыграть Путину

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Европейский Союз никогда не бывает таким плохим и таким хорошим, как кажется. Саммит по расширению, состоявшийся на прошлой неделе, стал примером союза 27 стран в его лучших и худших проявлениях. Была найдена формула, позволяющая договориться об открытии переговоров о членстве с Украиной, которая изо всех сил пытается не допустить, чтобы Россия захватила еще большую часть ее территории.

Это соглашение, которое премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поклялся заблокировать, вызвало триумфальные заголовки, из-за которых Союз на мгновение выглядел так, как будто наконец осознал свою историческую ответственность за расширение европейской зоны свободы и процветания вплоть до границ России.

Однако на следующее утро Орбан, который вышел выпить кофе, пока принималось решение о переговорах о вступлении, наложил вето на гораздо более необходимую сделку по четырехлетнему пакету помощи Киеву в размере 50 миллиардов евро, пригрозив лишить президента Украины Владимира Зеленского финансирования, в котором тот отчаянно нуждается, чтобы продолжать вести войну за выживание против российской агрессии.

Внезапно показалось, что Европа подвела Украину в час нужды, в то самое время, когда Конгресс США, в котором доминируют республиканцы, отказывался одобрить дальнейшую финансовую помощь Киеву. Показав Украине свет в конце туннеля, европейские правительства лишили ее топлива, чтобы удержать заглохший поезд на правильном пути.

Это впечатление тоже может быть иллюзорным. Есть большая вероятность, что министры ЕС либо единогласно одобрят пакет помощи в следующем месяце (после того, как Орбан пережил момент славы, продемонстрировав своей внутренней аудитории, что у него есть силы остановить Европу, если это необходимо), либо найдут другой способ получить деньги для Киев.

ЕС и национальные чиновники уже намечают обходной путь, если Орбан продолжит препятствовать финансовому пакету. Остальные 26 членов внесут вклад в межправительственный фонд для Украины, которым будет управлять Европейская комиссия и который будет привязан к условиям реформ. Вклад Венгрии, связанный с ВВП, в любом случае незначителен, и она не сможет заблокировать это решение. Похожая процедура была использована для обхода британского вето на налогово-бюджетное соглашение ЕС в разгар кризиса еврозоны в 2011 году, еще в те времена, когда Великобритания была лидером неуклюжей команды Союза.

Как всегда, ЕС умеет кое-как доводить дело до конца. Но ему удается сделать так, чтобы исторические решения относительно геополитического будущего Европы выглядели запутанными и нерешительными. Историк и обозреватель Guardian Тимоти Гартон Эш заранее справедливо назвал этот саммит ключевым моментом в эпической борьбе между либерализмом и популизмом за душу Европы. Таким образом, результатом стала ничья с низким счетом.

В Евросоюзе ничего не делается просто — но все-таки делается!

Конечно, Европа приняла историческое решение, которое в конечном итоге должно означать, что между демократическим, интегрированным Западом и Российской Федерацией не будет серой зоны. Но лидеры ЕС восприняли это с оговорками, что поставило под сомнение достоверность их обязательств.

Легче принять решение о начале длительного и неопределенного переговорного процесса, чем немедленно выделить значительные ресурсы, чтобы не допустить варваров к воротам. К тому времени, когда Украина будет готова вступить в ЕС, при условии, что она переживет войну как стабильная демократия, нынешнее поколение европейских лидеров уже давно будет не у власти. "Пусть решают наши преемники" — это классический ответ ЕС на неловкий вопрос.

Хуже того, способ ведения дел в Европе подпитывает циничную самоуверенность Владимира Путина. На своей ежегодной пресс-конференции, состоявшейся, по совпадению, во время встречи лидеров ЕС, Путин не только удвоил свои военные цели, но, ссылаясь на признаки ослабления решимости на Западе, заключил: "Нам этого достаточно не только для того, чтобы чувствовать себя уверенно, но и чтобы двигаться вперед".

Наблюдая за шоу в Брюсселе, Путин может рационально посчитать, что, если Дональд Трамп победит на президентских выборах в США в следующем году, ЕС не сможет предоставить масштаб политической, военной и финансовой поддержки, необходимой для поддержания обороны Украины без американского руководства. ЕС необходимо срочно опровергнуть такие расчеты.

Однако брюссельский компромисс, возможно, оказался не таким уж плохим, как казалось. Несколько малозаметных элементов могут придать больше смысла перспективе расширения на восток, охватив не только Украину, но и Молдову, Грузию и шесть западно-балканских стран (Албанию, Боснию и Герцеговину, Черногорию, Северную Македонию, Сербию и Косово), которым 20 лет назад обещали "европейскую перспективу", но с тех пор они добились лишь незначительного прогресса.

В основе своего бессвязного заявления лидеры ЕС договорились о принципе постепенной интеграции западно-балканских кандидатов, который даст им больше финансовых выгод, доступа к рынку и политической активности членства, прежде чем они вступят в клуб. Это, наряду с фондом роста в размере 6 миллиардов евро для западных Балкан, предназначенным для содействия региональной экономической интеграции и сближению со стандартами ЕС, может сделать перспективу вступления более реальной и стимулировать запоздалые реформы для доступа к деньгам. Тот факт, что эти шесть балканских государств могут чувствовать риск быть обойденными Украиной, может также послужить стимулом для борьбы со старыми демонами захвата государства, коррупции, организованной преступности и безнаказанности, которые душат их экономику и извращают их политику.

Лидеры также, по крайней мере, признали, что ЕС придется провести внутренние реформы — как своей собственной политики и способов ее финансирования, так и своих собственных институтов, чтобы гарантировать, что они смогут функционировать в расширенном союзе. Они пообещали принять дорожную карту таких реформ к середине 2024 года, заявив, что направления расширения и реформ должны проходить параллельно. Так что, возможно, просто возможно, саммит в Брюсселе оказался не таким уж плохим, как казалось.

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