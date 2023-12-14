Украина в серой зоне. Почему такое будущее - смертельная опасность для ЕС

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"Сегодня мы закрыли одну из самых кровавых и темных глав в европейской истории. Сегодня мы открыли новую главу. Европа расправляет крылья. На свободе. В процветании. И в мире. Это поистине момент гордости для Европейского Союза. Это триумф свободы и демократии".

В этот день, двадцать один год назад, я произнес эти слова перед группой журналистов, собравшейся в Копенгагене. Я только что председательствовал на саммите Европейского совета, на котором европейские лидеры согласились пригласить страны Центральной и Восточной Европы присоединиться к ЕС.

Это решение было непростым для нас, но в конечном итоге все мы, собравшиеся в том зале, осознали исторический момент, с которым мы столкнулись. Мы увидели, что, несмотря на трудности, расширение ЕС на восток было лучшим способом обеспечить безопасность и процветание нашего континента. Это решение, почитаемое историей.

На этой неделе последнее поколение европейских лидеров переживает свой исторический момент. И когда они собираются в Брюсселе на очередной Европейский совет, они должны признать, что прочный мир и стабильность зависят от вступления Украины в ЕС.

Еще в 2002 году многие яростно выступали против расширения блока. Они заявили, что расширение до 10 новых стран-членов приведет к хаосу, что новые члены слишком бедны, чтобы интегрироваться, и что институты станут неуправляемыми. Напротив, на самом деле расширение остается самой успешной акцией внешней политики ЕС. Это помогло внедрить и укрепить демократию на нашем континенте, обеспечить стабильность на восточном фланге и стимулировать экономическое чудо.

Сейчас, спустя два десятилетия, столкнувшись со все более авторитарной и милитаристской Россией, есть ли кто-нибудь, кто может достоверно утверждать, что странам Центральной и Восточной Европы или самому ЕС было бы лучше без этого расширения?

Однако, к сожалению, кажется, что теперь, столкнувшись с вопросом о членстве Украины, Европа рискует позволить истории ускользнуть сквозь пальцы. Угроза вето премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, похоже, приведет к отложению решения об открытии переговоров с Украиной, что противоречит рекомендациям Европейской комиссии, а также подавляющего большинства лидеров, вынесенным в прошлом месяце.

Под руководством президента Украины Владимира Зеленского Киев вышел далеко за рамки условий, установленных для начала переговоров о членстве. И все это украинцы сумели сделать во время войны.

Это потому, что и Зеленский, и народ Украины понимают, что их будущее находится в центре Европы. Десять лет назад демонстранты вышли на улицы Киева, облаченные в флаги ЕС, протестуя против коррупции и призывая положить конец пагубному влиянию России. Украинцы вот уже почти два года борются не только за свою страну, но и за фундаментальные европейские ценности свободы и демократии.

Они показывают всему континенту, что значит быть европейцем. Они демонстрируют волю к борьбе, и мы должны обеспечить будущее, за которое стоит бороться.

Вступление Украины в ЕС не является актом благотворительности. Как и в случае с расширением в Центральную и Восточную Европу, членство Украины значительно расширит промышленную базу Европы и единый рынок, помогая нам идти в ногу со временем в эпоху геополитической конкуренции.

Украина в ЕС и, в конечном итоге, в НАТО также может стать краеугольным камнем новой архитектуры безопасности Европы. Если Украина останется в серой зоне между Россией и ЕС, это будет означать продолжение разрушения и нестабильности. Еще одно умиротворение президента России Владимира Путина будет означать бесконечные конфликты на нашем континенте.

Вот почему лидеры ЕС должны разоблачить блеф Орбана. Орбан может позволить себе играть роль сторонника Путина только потому, что НАТО и Европа гарантируют безопасность и процветание Венгрии, и лидеры должны четко понимать, что ему не позволят блокировать решение, столь фундаментальное для стратегических интересов Европы.

Двадцать один год назад я сказал, что решение принять 10 новых стран в наш блок закрыло темную главу в истории Европы — главу войн и раскола. Реальность такова, что эта борьба никогда не заканчивается. Он опирается на готовность каждого поколения встать на защиту свободы и демократии, когда им угрожает опасность. О лидерах, которые имеют видение сосредоточиться на наших ценностях и стратегических интересах, а не сбиваться с толку политическими расчетами или краткосрочными интересами. Именно этим Европейскому Совету предстоит заняться на этой неделе.

Украина не присоединится к нашему блоку в одночасье. Но, начав переговоры о членстве, лидеры ЕС могут послать Путину громкий и ясный сигнал: вы нас не переживете. Будущее Украины находится в сердце Европы. Колеса истории движутся, и вы ничего не можете сделать, чтобы их остановить.

Если у них хватит смелости сделать это, это также будет решение, почитаемое историей.

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