Путин готов заплатить любую цену за Украину. Почему для Запада самый дешевый вариант - покончить с диктатором

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Пока члены Конгресса США продолжают обсуждать будущее поддержки Украины со стороны своей страны, президент США Джо Байден напомнил всем о прагматическом аргументе в пользу продолжения военной помощи.

"Если мы отойдем от сегодняшних проблем, риск конфликта может распространиться, а затраты на их решение будут только возрастать", — написал Байден в своей статье в Washington Post от 18 ноября. — "По двум мировым войнам прошлого столетия мы знаем, что, когда агрессия в Европе остается без ответа, кризис не угасает сам по себе. Это напрямую вовлекает Америку. Вот почему наши обязательства перед Украиной сегодня — это инвестиции в нашу собственную безопасность. Это предотвратит более широкий конфликт завтра".

В то время, когда политики по обе стороны Атлантики все больше встревожены высокой ценой вооружения Украины и отсутствием какого-либо очевидного пути к победе Украины, комментарии Байдена особенно ценны. Они напоминают скептикам, что, хотя цена победы над Россией в Украине, по общему признанию, высока, цена остановки Путина только вырастет в том случае, если его вторжению удастся добиться успеха.

Война — дело дорогое, и украинцы это слишком хорошо знают. В следующем году украинские власти планируют потратить на оборону около половины всего государственного бюджета. Это резко контрастирует с расходами на оборону в соседних странах НАТО, многие из которых до сих пор с трудом достигают годового целевого показателя финансирования Альянса, установленного на уровне двух процентов ВВП.

Если военная помощь Украине в ближайшие месяцы замедлится и страна останется без инструментов для самозащиты, Путин может добиться успеха в своей военной цели — захватить и подчинить всю или большую часть страны. Это изменит климат глобальной безопасности. Торжествующие российские войска пройдут через Украину к восточным границам НАТО. Поскольку НАТО будет дискредитировано и унижено падением Украины, у Кремля возникнет искушение еще раз проверить решимость Альянса.

В таких условиях все страны-члены НАТО неизбежно будут вынуждены резко увеличить расходы на оборону. Прежнее нежелание достичь целевого показателя НАТО в два процента вскоре будет забыто, поскольку страны будут бороться с надвигающейся угрозой, исходящей от возрождающейся России.

Поражение Украины оставит НАТО лицом к лицу с агрессором Фото: Flickr

Конечно, невозможно узнать, как поведет себя Россия после успеха в Украине. Кремль может сделать паузу и перегруппироваться, прежде чем приступить к новым вторжениям, и может оказаться озабоченным укреплением своего контроля над недавно оккупированными украинскими регионами. Тем не менее, очевидная опасность дальнейшей российской агрессии потребует беспрецедентной волны военных расходов по всей Европе, и она затмит текущие затраты на вооружение Украины.

Нынешние дебаты по поводу продолжения военной поддержки Украины уже придают смелость Москве и укрепляют убежденность Владимира Путина в том, что Запад в конечном итоге не выдержит полномасштабной конфронтации с Россией. Путин не сталкивается с неопределенностью финансирования, от которой страдает Украина, и может положиться на авторитарную экономику в качестве топлива для своей военной машины.

Российский диктатор может также попытаться создать дополнительную экономическую напряженность среди своих оппонентов, повышая цены на энергоносители. Поскольку в США приближается год выборов, американский электорат будет особенно чувствителен к любому такому повышению. Это может негативно повлиять на общественное мнение в отношении поддержки Украины. Большинство европейских стран столь же уязвимы. Россия уже превратила поставки продовольствия в оружие, блокируя экспорт украинской сельскохозяйственной продукции; можно ожидать дальнейших подобных актов экономической агрессии.

Поскольку полномасштабное вторжение в Украину приближается к двухлетней отметке, и конца ему не видно, несмотря на катастрофические потери России, теперь любому объективному наблюдателю должно быть совершенно ясно, что Владимир Путин выполняет мессианскую миссию, выходящую далеко за рамки ограниченных геополитических задач, которыми руководствуются большинство современных мировых лидеров. Вторжение в Украину занимает центральное место в его мечте о возрождении Российской империи и восстановлении ее статуса мировой сверхдержавы. Он полностью готов заплатить очень высокую цену ради достижения своей цели.

Развязав самый кровавый конфликт в Европе со времен Второй мировой войны, Путин сжег все свои мосты с Западом. Сейчас он готовится к длительной войне и пытается консолидировать антизападную авторитарную ось вместе с Китаем, Ираном и Северной Кореей. На данном этапе было бы принятием желаемого за действительное полагать, что Путина можно подкупить, пожертвовав Украиной. Напротив, любые попытки умиротворить его только увеличат его аппетит к дальнейшим актам агрессии, одновременно увеличивая цену победы над Россией. Вооружение Украины может стоить дорого, но это, безусловно, самый дешевый способ остановить Путина.

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