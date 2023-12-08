Весной станет легче. Как Украина должна провести зимнюю кампанию на всех фронтах

Related video

Каноны большинства войн до начала ХХ века предусматривали зимнее затишье. Тогда войны были не менее кровавыми, но, учитывая современную эпоху, в чем-то проще, ведь еще не включали всей той сложной дипломатии, которую мы имеем сейчас — бесконечные саммиты, встречи, договоренности. Военачальники начинали многолетнюю кампанию, пользуясь больше собственной логикой, получив лишь базовые приказы из столицы/центра. Нынешние технологии связи дают возможность руководителям военной кампании ежедневно предоставлять приказы, подсказки, рекомендации, идеи. Учитывая интенсивные, но малорезультативные атаки россиян на Востоке — это и есть результат приказов. Раз уж степь возле Авдеевки похожа на кладбище от российских тел — то, видимо, российская пехота имеет хоть какой-то шанс немного протрезветь от "величия русского мира", в отличие от их генералов в столице.

Мы еще замечаем усиление российских позиций, однако оно крайне некачественное. Все, что россияне могли согнать на фронт по состоянию на сегодня, они согнали. И по старому канону рассчитывают на относительное затишье, а еще пользуются старым футбольным правилом "лучшая оборона — это атака". Вот и суются вперед, просто чтобы не отступать назад.

Но думаю, русские могут хитрить и умеют хитрить. После 1945 года начался детальный разбор боевых действий немецкой армии на западном фронте, со всей статистикой. Британские и американские солдаты, воевавшие на этом фронте, ежедневно верили, что за немцами — огромное преимущество. Мы же тоже сейчас в принципе слышим каждый день, что у русских — серьезное количественное преимущество в людях и оружии. Так вот. Как показало расследование событий западного фронта во время Второй мировой, немцы не имели преимущества — ни в людях, ни в технике. Но удачными и своевременными маневрами сумели настолько дезориентировать противника и заверить его в своем превосходстве, что тот просто вкапывался в траншеи и ждал, потому что не видел причин для наступления.

Мне кажется, россияне так же хотят сейчас создать впечатление, что они везде имеют глубокую и эффективную оборону, чтобы по крайней мере выиграть время, потому что они и сами понимают, что усиливать свои позиции им сейчас просто нечем. Им надо, чтобы Рособоронпром наштамповал за два-три месяца хоть какое-то новое оружие, чтобы было чем воевать. Поэтому я не думаю, что на самом деле зимой произойдет то, что принято считать классическим военным затишьем.

Недавний саммит НАТО в Брюсселе дал много хорошего для Украины, хотя украинская дипломатия там повела себя довольно скромно. Можно было смелее говорить об опыте нашей армии и о том, что мы можем дать НАТО, а не только взять. О том, каким примером мы можем стать для других стран постсоветского региона. Как-то экзистенциальнее. Впрочем, все равно, на этой неделе в Брюсселе было сделано гораздо больше, чем на известном саммите НАТО в Бухаресте в 2008-м. Принятие Украины в НАТО, а также в ЕС — это и есть поражение Путина. Именно так оно может выглядеть. Это российские дипломаты достаточно "смелые", чтобы говорить, что они не боятся НАТО — у российских солдат на фронтах, думаю, немного другие ощущения. Если российская пропаганда должна была отдельно часами мусолить на ключевых телеэфирах призывы не бояться ракет ATACMS — значит, они их как раз и боятся, причем очень.

Ракеты ATACMS — страшный сон России Фото: U.S. Army

В течение зимы Украина может сделать многое — в дипломатии, в коммуникации, в экономике, в демонстрации того, что изменения неотвратимы. Не надо недооценивать таких вещей как демонтаж советских памятников, демосоциализация церковной жизни, успешные примеры восстановления, где они есть. За последние недели я перечитал кучу документов КПСС эпохи "развитого социализма" — глубинно совок строился на вере в свое промышленное величие, поэтому россияне боятся украинской промышленности, украинской экономики. В Кремле помнят, что экономически Украина сильнее России — если оставить в стороне валовые показатели, такие, как добыча нефти или газа. Производительность Украины и ее экономики всегда была выше — и россияне это знают. Например, появление большого количества качественных дронов украинского производства будет иметь огромный психологический эффект на Путина и его круг. Они уже испуганы тем, что украинская энергосистема полностью соединилась с европейской.

Поэтому нам следует немного шире увидеть наши задачи на зиму. Не только ждать новых побед ВСУ на фронтах на Востоке и Юге, но двигаться на других фронтах — экономика, культура, технологии, производство. Для Путина противостояние в формате гонки вооружений крайне некомфортно — для него нынешняя война уже в значительной степени стала войной Рособоронпрома против Укроборонпрома, Rheinmetall, Raytheon Technologies и других производителей оружия. Новые конвейерные линии, с которых будет сходить практическое усиление ВСУ, — это все инфарктные вещи для Путина. Он очень не любит видеть слабость своих фронтовых УАЗов напротив наших военных автомобилей Humvee или Bradley. Все это — поражение российской промышленности и ослабление мышц в руке, которая еще хочет очень долго угрожать кулаком Западу.

Психологически давит еще тот момент, что если битвы за Авдеевку, Бахмут, Крынки такие сложные, то что же будет с битвами за Донецк, Мариуполь, Луганск, Симферополь, Севастополь, Керчь? Еще раз прибегну к историческому аргументу — хотя бы для того, чтобы добавить нам оптимизма. Армия Нестора Махно в 1917-1921 годах воевала именно на тех фронтах, где и сейчас идут боевые действия, — Херсонщина, Запорожчина, Донетчина. Махно брал и Бахмут, и Мариуполь с фактически армией мобилизованных крестьян при нехватке амуниции. Его тактика заключалась в фокусе на селах — его небольшие отряды двигались от села к селу, расконцентрируя силы противника (порой это были большевики, порой немцы, порой австрийцы, порой чехи, порой деникинцы, порой УНР — короче, со всеми повоевал). Махновцы не игнорировали ни один, даже самый маленький хутор и прежде, чем входить в город, контролировали все села рядом, имея поддержку населения. Города тогда попадали в продовольственную блокаду — и противнику было крайне трудно. Это не значит, что взять город — легкая задача, очевидно нет. Но и считать российские оборонительные редуты неприступными тоже не стоит. Когда Махно брал Мариуполь, то даже удивился, что противник просто попросил его оставить контроль над портом — и только после отказа состоялся бой, где махновцы победили. Если вражеская армия понимает, что отрезается ее логистика и пути отступления — то она уже ведет себя значительно иначе, хаотично строя хоть какой-то план Б в деморализованном состоянии.

Поэтому мне видится зимний период войны как очень важная часть очень большой работы. Если зиму пройдет без провалов наша энергетика, если не будет проблем в государственном бюджете, если заработает на полную программу производства дронов и другой техники, если будут новые и своевременные поставки от НАТО, если будет больше преимущества в воздухе, если будет активной наша дипломатия, если активизируется тыл (экономическая, культурная активность) — весной нам всем станет лучше и легче. Нанести Путину поражение — это не только выбивание его солдат с нашей территории. Нанести поражение можно, демонстрируя нашу победу. Именно так. Перспективы присоединения к ЕС и НАТО, наша внутренняя сила — вот страхи Путина, которые помогут ему увидеть свое поражение собственными глазами.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Важно