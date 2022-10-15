Голодные игры российских пропагандистов. Как россиян кормят ложью о голоде в Украине и ВСУ

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В середине октября в российских социальных сетях прошла очередная волна фейков о "голоде в Украине". Середина осени – это время подведения итогов летних полевых работ агрокомпаниями, поэтому время появления этой волны фейков не случайно. К мифам о том, что Украина замерзнет без российского газа, погрузится во тьму из-за разбитых российскими ракетами электростанций, теперь добавились разговоры о "голоде".

Так, телеграмм-канал "Военкор Медведев" предлагает своим читателям ролик якобы из супермаркета в Киеве, где огромная очередь людей ждет возможность приобрести хотя бы один пакет с сахаром. Люди в ролике агрессивно толкают друг друга и демонстрируют свою злобу.

На самом же деле этому видео уже пять лет, а сделано оно было в супермаркете российского города Омска, где местный ритейл предлагал сахар по специальным акционным ценам, за которым и выстроились в агрессивную очередь здешние пенсионеры.

Ключевые тезисы, с которыми работает в этом направлении российская пропаганда, включает такой перечень: "пустые полки магазинов", "продуктовый дефицит", "голод", "голодные украинские пенсионеры" и некоторые другие.

В этом списке угадывается попытка стратегов российской пропаганды разыграть сразу несколько нарративов. Первое – это апеллирование к сакральной для украинского общества истории Голодомора 1932-1933 годов. Второе – это заигрывание с чувствами относительно реальности конца 1980-х и начала 1990-х, когда продуктовый дефицит был ключевой экономической проблемой, а память о нем жива. Третье – попытки брать в идеологический оборот судьбу украинских пенсионеров, заигрывать с которыми всегда советовали российские политтехнологи.

Конечно, все совсем не так, как рассказывает фейкомет российской пропаганды. Украинское правительство своевременно выполняет все свои обязательства перед пенсионерами, а министр финансов Сергей Марченко находится в Вашингтоне, где договаривается о новой, расширенной кредитной программе от Международного валютного фонда, чтобы во время выполнения государственного бюджета в 2023 году украинские пенсионеры чувствовали себя финансово защищенными.

Да и продовольствия Украине хватит. Так, по подсчетам аналитического агентства "АПК-Информ", урожай зерновых в этом году может составить до 56 млн т, чего достаточно не только для покрытия потребностей внутреннего рынка (20 млн т), но и для экспортных продаж для глобальных рынков, хотя экспорт в довоенные годы достигал 50 млн т.

Аналогичная ситуация сложилась и на рынке мясных продуктов. По данным статистики, опубликованной Министерством аграрной политики, потребление мясных продуктов в 2022 году остается на достаточном уровне – 52 кг мяса в год. Министерство регулирует экспортные направления по мясным позициям с тем прицелом, чтобы фонд внутреннего потребления обеспечивался производителями на уровне 2 млн т в год, из которого половина – это курятина, 37% – свинина, а 13% – говядина. И даже это позволяет производителям мясных продуктов вести экспортную деятельность, которая хоть и уступает показателям прошлого года, однако остается существенной.

На рынке картофеля, по данным сайта аграрных новостей Landlord, еще весной присутствовало чрезмерное предложение, сдерживавшее инфляционный тренд в сегменте картофелеводства. Такая ситуация возникла из-за предыдущего урожая картофеля на украинских полях, к которому добавляется импортированный картофель.

Сейчас ритейлеры успешно импортируют необходимые объемы овощей, урожай которых недополучен в связи с российской оккупацией южной Украины (-36% в сегменте картофеля, -68% в сегменте помидоров, -45% в сегменте огурцов). Кроме того, в крупных городах местные фермеры напрямую обеспечивают поставки овощей и молочных продуктов конечным покупателям в формате уличных базаров, уличных ярмарок и придомовых торговых пунктов.

Министерство инфраструктуры поработало над тем, что логистические коридоры Украина – Польша, Украина – Венгрия, Украина – Словакия и Украина – Румыния работали эффективно и без задержек.

Это дает убеждение в том, что необходимые объемы пищевых продуктов будут импортированы, хотя острой потребности в таком импорте пока нет.

Россия и ее пропагандистская машина хотят сейчас показать, что никем не признана аннексия четырех украинских областей – это не только география, но продовольственная экономика. Украина сейчас, как говорит роспропаганда, в минусах по овощной группе, а вот Россия – в плюсах. Действительно, российская армия летом занималась экспроприацией овощей в Херсонской и Запорожской областях для снабжения этими продуктами внутренний российский рынок.

Все больше разрывая связи с глобальным рынком и пытаясь построить самодостаточную экономику, Кремль стремится усилить позиции собственного аграрного рынка, ведь Москва понимает, что в случае возникновения продовольственного кризиса в России импортировать пищевые продукты в необходимых объемах будет крайне затруднительно.

В заключение, российский нарратив о том, что "отдавайте четыре области – и заканчиваем войну", тоже популярен в среде российского общества, которое устает от "специальной военной операции". Поэтому использованием аргумента о якобы "голоде" в Украине россияне пытаются убеждать друг друга, что Украина вот-вот перестанет защищаться, а ВСУ приостановят контрнаступление в южной и восточной операционных зонах.

Но Украина чувствует себя в полной продовольственной безопасности благодаря международной поддержке – как финансовой, так и торговой. Никакие проблемы с продовольствием не смогут остановить ВСУ в выполнении миссии по освобождению оккупированных россиянами украинских территорий. Питание самих ВСУ построено вокруг сбалансированной диеты в 2,600 килокалорий в сутки, что является вполне удовлетворительным уровнем. Граждане также в полной мере могут удовлетворить свою потребность в питании, а для социально незащищенных слоев действуют благотворительные пункты, где питание предоставляется бесплатно.

Россия не сможет выиграть войну мифами, слухами, ложными предположениями и фейковыми нарративами. В конце концов, если ВСУ реально сильнее на линии фронта – пропаганда российской армии не поможет, разве что подсластит их тотальный проигрыш на полях сражений.