Какую игру Путин поведет дальше: как агрессор попытается закончить войну, обманув весь мир

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Единственный вопрос, который не теряет своей актуальности во время войны — это вопрос о том, когда и как она закончится. Именно поэтому следует ожидать, что международная политика 2024 года так или иначе будет отталкиваться от того, кто и как отвечает на этот вопрос.

Конечно же, российский диктатор Владимир Путин попытается это использовать. Он активно начнет продавать идею окончания войны сразу нескольким аудиториям — российской, западной и украинской. "Вы же хотите закончить войну? Вот что для этого нужно сделать" — и дальше Путин будет давать свой перечень требований, ультиматумов и/или условий для того, чтобы Россия начала рассматривать идею деэскалации.

Такой подход легко может стать настоящим троянским конем, когда через разговоры о мире Путин будет пытаться достичь всего того, чего он не смог достичь с помощью оружия — контроль над украинскими территориями, сохранение влияния в Восточной Европе, восстановление возможностей для российского экспорта. Собственно, это старинный советский метод — в разгар войны в Афганистане советский лидер Леонид Брежнев крайне активно говорил о мире во всем мире и о преданности СССР идеям мирного сосуществования народов.

Путин хочет показать всему миру, что завершение войны зависит именно от него, и будет пытаться этим воспользоваться. Таким образом он — в своей странной диктаторской логике — хочет из категории военных преступников перейти в категорию миротворцев. Если включение этой линии начнет приносить для России положительные результаты, Путин обеими ногами встанет на путь именно такой риторики, говоря, что никто не хочет мира так, как его хочет Россия.

Что россияне могут предложить в обмен на деэскалацию и мир? Например, введение особого политического режима на оккупированных территориях с целью подчеркнуть их "особую субъектность", предоставление им специального статуса в рамках международного прецедентного права в его российском понимании — как существует на территории Боснии так называемая "Республика Сербская", как существует на территории Молдовы так называемая "Приднестровская Республика". А в случае чего — эти территории будут иметь право организовать референдум (под российским контролем, конечно), чтобы в дальнейшем определиться со своим будущим — триггером для таких действий может стать вступление Украины в НАТО. При этом Украина, конечно же, будет считать эти территории своими, но и Россия — тоже.

Проще говоря, путинская идея сводится к тезису: "Давайте все это дело заморозим в духе Минских договоренностей — а там посмотрим". На известный аргумент о том, что замораживание войны даст российской армии возможность накопить силы, Путин скажет: "Пожалуйста, присылайте наблюдателей от ОБСЕ на нашу границу, на наши оборонные предприятия, военные базы — и наблюдайте".

2024 год — это год огромного количества избирательных кампаний во всем мире, когда все виды политических альтернатив будут заявлять о себе в полный голос. 76 стран проведут выборы разного уровня. Возникнут и разнообразные альтернативы тому, как может быть завершена украино-российская война. Путин понимает, что многие политики захотят войти в историю как миротворцы, и именно им будет озвучивать свои предложения. Стоит появиться новому президенту в США — Путин тут же предложит ему или ей: "Хотите себе роль миротворца? Могу вам ее продать".

Пока мы не видели существенного количества пацифистских выступлений по поводу прекращения боевых действий — ни в Украине, ни в России — однако следует готовиться, что на определенном этапе нашей затяжной войны появится еще и такой фактор, как пацифизм. Российская пропаганда легко может раздуть подобные настроения в разных странах и регионах, а российские спецслужбы попытаются взять пацифистские движения под свой контроль. Пацифистам даже не надо выдумывать новых лозунгов, достаточно давно известного: "Пока политики зарабатывают дивиденды на войне, простые люди страдают".

Этот метод активно использовал еще Юрий Андропов, глава КГБ СССР. Когда он понял, что прекратить антисоветские общественные движения арестами и тюремными сроками он не может, Андропов начал брать под контроль определенных участников диссидентских групп. Вполне аналогично может решить и Путин — вместо того, чтобы наблюдать публичные выступления недовольных войной россиян, он попытается сделать Кремль дирижером этих настроений, а сам, как лидер страны, в какой-то момент скажет, что готов услышать голос народа и выполнить общественный запрос на мир — предложив его в выгодной для себя версии. Заодно это и придаст свежести очередному президентскому сроку Путина — что-то вроде "Услышу каждого" в стиле Виктора Януковича, который активно пользовался услугами российских политтехнологов.

Путин хочет, чтобы кошмар Бучи и Ирпеня забыли во всем мире

Вероятно, Россия захочет избавиться от статуса страны, которую теперь возненавидели миллионы людей — прежде всего из-за военных преступлений российской армии. Российская пропаганда попытается помочь Западу "забыть" об этих преступлениях, забыть о Буче и Ирпени и других местах геноцида против украинцев и украинок. Для этого Россия охотнее будет соглашаться на обмен военнопленными, на локальные сценарии временного прекращения огня, на определенные гуманитарные инициативы, чтобы именно эти темы стали доминировать в международных обсуждениях. Кремль понимает, что Украина легко выигрывает большинство международных дискуссий именно из-за тех способов, которыми воюет российская армия — и захочет забрать у Украины этот аргумент.

Более того, Путин захочет сделать сам выход России из горячей войны — своей победой. Во-первых, он хочет вернуть себе свой прежний международный статус. Во-вторых, он хочет реабилитировать Россию с точки зрения права, морали и репутации. В-третьих, он желает показать, что политическая и экономическая изоляция России — вещь не долговременная и легко преодолевается, стоит этого только захотеть.

В 2024 году заканчивается контракт между "Нафтогазом" и "Газпромом" о транспортировке российского газа в Евросоюз — и это будет повод Путину предложить: "Поговорим?". И начнет он свои предложения с экономических требований. Это может быть попытка сохранить роль поставщика газа и нефти для Европы. Это может быть требование вернуть Михаилу Фридману его национализированный банковский бизнес в Украине, а также не проводить национализацию телеком-оператора Kyivstar. Это может быть просьба снять хотя бы персональные санкции с российских олигархов и их активов. Как всегда, довеском к этому станет идея защиты русского языка в Украине и приходов и епархий Московского патриархата.

Если же война продлится вплоть до 2025 года, то мы можем столкнуться с той ситуацией, когда на Западе распространится идея: "Если война длится так долго — то в этом виноваты обе стороны, потому что они заинтересованы воевать дальше". К сожалению, Украину тоже могут обвинить в том, что война слишком затянулась. Президент Владимир Зеленский это понимает, а потому будет ждать от украинских генералов, чтобы они осуществили все, на что способна украинская армия, в течение 2024 года и не позже.

Америка давно считает, что следует дать путь дипломатии в решении военного конфликта между Украиной и Россией, а не полагаться только на боевые методы. Публично американские лидеры говорили и будут говорить, что это исключительно дело Украины, однако это — всего лишь публичная позиция, у которой есть еще и подводная часть. Идея победы над Россией вооруженными методами будет оставаться популярной разве что в Европе — благодаря дипломатическим усилиям таких стран, как Эстония, Латвия, Литва, Польша, Молдова.

Соответственно, президент Зеленский должен будет принимать решения в пределах периметра понятий: победа Украины — мир — поражение России. То есть он может предложить украинскому обществу победу как таковую (или дальнейшую борьбу за нее), может предложить определенный вариант мира в интересах Украины, может предложить воспринимать поражение России (ее потери, ее изоляцию, арест ее активов) как победу. Но в отличие от России, Украина — демократия, поэтому Зеленский будет иметь дело с общественными настроениями, с которыми он будет пробовать играть в резонанс.

Если Путину важно сохранить существенную часть политической инициативы по развязыванию войны в своих интересах, то Украине важен результат. И в этом — ключевая разница позиций двух стран. Путин рассчитывает, что для его системы пропаганды создать видеоролик или документальный фильм на полтора часа, чтобы убедить российскую аудиторию, что цели так называемой СВО достигнуты — не проблема. А вот Украина живет по честным правилам, где отчет перед обществом должен выглядеть явно иначе.

Что можно было бы посоветовать президенту Зеленскому и украинскому правительству? А посоветовать можно было бы ставить максимальные цели в украинских интересах, но готовиться к тому, что от дипломатии никуда не денешься. Нужно заблаговременно иметь ответы на тезисы о том, что мир спасает жизни. Нужно заблаговременно предвидеть дилемму, где Путин предложит соблазнительные условия прекращения огня за возможность России выйти из войны с минимальными репутационными и финансовыми потерями.

Хорошо одно: именно от Украины зависит то, что мир будет считать победой и что мир будет считать поражением в этой войне. Именно от этого следует отталкиваться нашей дипломатии. Нынешняя наша дипломатия оперирует Украинской формулой мира — и это в 2024-м может стать ее зоной комфорта, из которой придется выходить. Не факт, что все пойдет по нынешнему украинскому плану — нужно быть готовыми отстаивать наши интересы в условиях изменений поведения противника.

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