Джо Байден: США не отступят перед вызовом Путина и ХАМАС

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Сегодня мир переживает переломный момент, когда решения во время кризисов в Европе и на Ближнем Востоке определяют жизнь будущих поколений. Как будет выглядеть наш мир после этих конфликтов?

Будем ли мы отрицать способность ХАМАС творить чистое, неподдельное зло? Смогут ли израильтяне и палестинцы когда-нибудь жить в мире, с двумя государствами для двух народов? Привлечем ли мы Владимира Путина к ответственности за его агрессию, чтобы народ Украины мог жить свободно, а Европа оставалась якорем глобального мира и безопасности?

И главный вопрос: будем ли мы следовать нашему позитивному видению будущего или позволим тем, кто не разделяет наши ценности, затащить мир в опасность? И Путин, и ХАМАС борются за то, чтобы стереть с карты демократию. Оба хотят разрушить региональную стабильность и воспользоваться возникшим беспорядком. Америка не может и не позволит этому случиться. В интересах нашей национальной безопасности и на благо всего мира.

Соединенные Штаты объединяют союзников и партнеров, чтобы противостоять агрессорам и добиться прогресса на пути к светлому и мирному будущему. Мир ожидает от нас решений проблем нашего времени. Это долг лидера, и Америка выполнит его. Если мы отойдем от сегодняшних проблем, риск конфликта может распространиться, а затраты на его решение только возрастут. Мы не позволим этому случиться.

Это убеждение лежит в основе моего подхода к поддержке народа Украины, я выступаю за защиту свободы от жестокой войны Путина. По опыту двух мировых войн прошлого столетия мы знаем, что если агрессию в Европе оставить без ответа, кризис не угаснет сам по себе. Вот почему наши обязательства перед Украиной сегодня — это инвестиции в нашу безопасность. Это предотвратит более широкий конфликт завтра.

Мы не допускаем участия американских войск в этой войне, но поддерживаем отважных украинцев, защищающих свободу и родину. Мы предоставляем им оружие и экономическую помощь, чтобы остановить стремление Путина завоевать их.

Соединенные Штаты делают это не в одиночку: более 50 стран присоединились к нам. Партнеры берут на себя большую часть экономической ответственности за поддержку Украины. Мы также создали более сильный и сплоченный союз НАТО, который укрепит нашу безопасность благодаря силе союзников. Мы дали понять, что будем защищать каждый дюйм территории НАТО от дальнейшей российской агрессии. Наши союзники в Азии также поддерживают нас и Украину, выступая за привлечение Путина к ответственности, ведь они понимают, связь стабильности в Европе и в Индо-Тихоокеанском регионе.

На протяжении всей истории мы также видели, как конфликты на Ближнем Востоке могут иметь последствия по всему миру. Мы твердо поддерживаем израильский народ, защищающий себя от убийственного нигилизма ХАМАС. Боевики 7 октября убили 1 200 человек, в том числе 35 американских граждан. Это самое ужасное преступление против еврейского народа за один день со времен Холокоста. Младенцы и малыши, матери и отцы, бабушки и дедушки, люди с ограниченными возможностями и даже люди, пережившие Холокост, были искалечены и убиты.

Целые семьи были убиты в своих домах. Молодых людей расстреляли на музыкальном фестивале. Тела изрешечены пулями и сожжены до неузнаваемости. Больше месяца семьи 200 заложников, захваченных ХАМАС, живут в аду. Они с нетерпением ждут, чтобы узнать, живы или мертвы их близкие. На момент написания этой статьи я и моя команда работаеам и делаем все возможное, чтобы освободить заложников.

Израильтяне все еще пребывают в шоке и страдают от нападения, а ХАМАС обещает повторить события 7 октября. Палестинский народ заслуживает собственного государства и будущего без террористов ХАМАС. Я сам убит горем кадрами из сектора Газа и гибелью многих тысяч мирных жителей, включая детей. Палестинские дети плачут по потерянным родителям. Родители пишут имя своего ребенка на руке или ноге, чтобы его можно было узнать, если произойдет худшее. Палестинские медсестры и врачи отчаянно пытаются спасти каждую драгоценную жизнь, практически не имея ресурсов. Каждая потерянная невинная палестинская жизнь — это трагедия, разрывающая семьи и общины.

Нашей целью не должно быть просто прекращение войны сегодня. Задание состоит в в том, чтобы положить конец войне навсегда, разорвать цикл непрекращающегося насилия и построить что-то более сильное в секторе Газа и на всем Ближнем Востоке, чтобы история не повторялась.

Всего за несколько недель до 7 октября я встретился в Нью-Йорке с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Главной темой нашего разговора были обязательства, которые помогут Израилю и палестинским территориям лучше интегрироваться в Ближний Восток. Это также идея инновационного экономического коридора, который соединит Индию с Европой через Объединенные Арабские Эмираты, Саудовскую Аравию, Иорданию и Израиль, о котором я объявил вместе с партнерами на саммите "Большой двадцатки" в Индии в начале сентября.

Тесная интеграция между странами создает предсказуемые рынки и привлекает больше инвестиций. Улучшение региональных связей, включая физическую и экономическую инфраструктуру, способствует повышению занятости и расширению возможностей для молодежи. В этом будущем нет места насилию и ненависти ХАМАС. Я считаю, что попытка разрушить надежду на это будущее — это одна из причин, по которой ХАМАС спровоцировал кризис.

Совершенно очевидно: решение о создании двух государств — единственный способ обеспечить долгосрочную безопасность израильского и палестинского народов. Хотя сейчас может показаться, что будущее никогда не было так далеко, этот кризис сделал его более важным, чем когда-либо.

Решение о создании двух государств — вот куда должен идти путь к миру. Это потребует обязательств от израильтян, палестинцев, Соединенных Штатов и наших союзников. Работу надо начать прямо сейчас. С этой целью США предложили основные принципы выхода из этого кризиса, чтобы дать миру основу для дальнейшего развития.

Газа никогда больше не должна использоваться как платформа для терроризма. Не должно быть насильственного перемещения палестинцев из Газы, никакой повторной оккупации, осады и сокращения территории. После окончания войны голос палестинского народа и его чаяния должны оказаться в центре посткризисного управления в секторе Газа.

Поскольку мы стремимся к миру, Газа и Западный Берег должны быть соединены под единой структурой управления, в конечном итоге под обновленной Палестинской автономией. Я говорил лидерам Израиля, что экстремизм против палестинцев на Западном Берегу надо прекратить и всех совершавших насилие надо привлечь к ответственности. Штаты готовы предпринять собственные шаги, включая запрет на выдачу виз экстремистам, нападающим на гражданское население на Западном Берегу.

Международное сообщество должно выделить ресурсы для поддержки народа Газы, включая временные меры безопасности, и создать механизм восстановления для устойчивого удовлетворения долгосрочных потребностей Газы. Крайне важно, чтобы террористические угрозы никогда больше не исходили из сектора Газа или Западного берега.

Если мы договоримся насчет этих первых шагов, мы сможем представить себе иное будущее. В предстоящие месяцы США удвоят усилия по созданию более мирного, интегрированного и процветающего Ближнего Востока — региона, где такой день, как 7 октября, немыслим.

Мы продолжим работать над тем, чтобы предотвратить дальнейшее распространение и эскалацию конфликта. Я приказал двум американским авианосным группам прибыть в регион для усиления сдерживания. Мы преследуем ХАМАС и тех, кто финансирует и содействует терроризму, вводя многочисленные санкции, отсекая ХАМАС от внешнего финансирования, в том числе через социальные сети. Мне также ясно, что Соединенные Штаты сделают все необходимое для защиты американских войск и личного состава на всем Ближнем Востоке. Мы неоднократно отвечали на удары по нам.

Я — первый американский президент, который немедленно отправился в Израиль во время войны, чтобы показать солидарность с израильским народом. Израиль должен защитить себя, это его право. Находясь в Тель-Авиве, я советовал израильтянам не позволять обиде и гневу вводить их в заблуждение и заставлять совершать ошибки, которые мы совершили в прошлом.

С самого начала моя администрация призывала уважать международное гуманитарное право, сводить к минимуму гибель невинных людей и уделять приоритетное внимание защите гражданского населения. После нападения ХАМАС на Израиль помощь Газе была прекращена, а запасы продовольствия, воды и медикаментов быстро истощились. В рамках моей поездки в Израиль я говорил с лидерами Израиля и Египта для достижения соглашения о возобновлении поставок необходимой гуманитарной помощи жителям Газы. Через несколько дней границу снова начали пересекать грузовики с припасами.

Сегодня около 100 грузовиков с гуманитарной помощью ежедневно въезжают в Газу из Египта, мы продолжаем работать над тем, чтобы увеличить поток помощи многократно. Я также выступал за гуманитарные паузы в конфликте, чтобы гражданское население покинуло зоны активных боевых действий. Израиль предпринял дополнительный шаг по созданию двух гуманитарных коридоров и ежедневным четырехчасовым перерывам в боевых действиях на севере сектора Газа, чтобы позволить палестинским гражданам бежать в более безопасные районы на юге.

Это резко противоречит террористической стратегии ХАМАС: прятаться среди мирных палестинцев. Использовать детей в качестве живого щита. Размещать туннели под больницами, школами, мечетями и жилыми домами. Максимизировать смерть и страдания невинных людей. Если бы боевики ХАМАС заботились о жизнях палестинцев, они бы освободили всех заложников, сдали бы оружие и лидеров, ответственных за события 7 октября.

Пока ХАМАС придерживается идеологии разрушения, прекращение огня не будет залогом мира. Для ХАМАС каждое прекращение огня — это время, которое они используют для пополнения запасов ракет, перемещения боевиков и нападений на мирных жителей.

Нам приходится работать еще усерднее, чтобы сохранить ценности, которые делают нас такими, какие мы есть. Мы — нация свободы религий и выражения мнений. Мы все имеем право дискутировать, не соглашаться и мирно протестовать, не опасаясь, что нас преследуют в школах, на рабочих местах или где-либо еще.

В последние годы волна ненависти привела к расизму и тревожному росту антисемитизма в Америке. Ситуация усилилась после терактов 7 октября. Еврейские семьи беспокоятся, что их могут преследовать в школе, когда они носят символы своей веры на улице. В то же время слишком многие американские мусульмане, граждане арабского происхождения, палестинцы и другие общины возмущены и обижены, опасаясь исламофобии и недоверия, которые мы наблюдали после 11 сентября.

Мы не можем быть в стороне, когда ненависть возрастает. Мы должны безоговорочно осудить антисемитизм, исламофобию и другие формы ненависти. Мы должны отказаться от насилия и язвительности и видеть друг в друге не врагов, а соотечественников-американцев.

В момент такого волн насилия и страданий — в Украине, Израиле, секторе Газа и других местах — трудно представить, что возможно что-то иное. Но мы никогда не должны забывать уроки на протяжении всей нашей истории: великие трагедии и потрясения могут привести к огромному прогрессу. Больше надежды. Больше свободы. Меньше ярости. Меньше обид. Меньше войны. Мы не должны терять решимости добиваться этих целей, потому что именно сейчас больше всего необходимы ясное видение, большие идеи и политическая смелость. Это стратегия, которую моя администрация будет продолжать проводить — на Ближнем Востоке, в Европе и по всему миру. Каждый шаг, который мы делаем на пути к этому будущему — это прогресс, который делает мир безопаснее.

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