"Украина никогда не даст России победить". Историческая речь Байдена: полный текст

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Приветствую, Польша. Наш замечательный союзник, господин премьер-министр, господин мэр, все бывшие президенты. Спасибо вам, что снова пригласили меня в Польшу. Почти год назад я выступал здесь в Варшаве, через неделю после того, как Владимир Путин начал свою убийственную войну, крупнейшую сухопутную войну в Европе.

Он нарушил те принципы, которые были фундаментом для мира и стабильности на планете более 75 лет, они могли быть разбиты. Год назад началась война, ожидалось падение Киева — я только вернулся из Киева, и он стоит, Киев стоит и гордится этим. Самое главное, что он свободен. Когда Россия начала свое вторжение, то весь мир получил испытание — дадим ли мы ответ, объединимся ли с союзниками и будем ли твердо стоять или просто отведем глаза.

Спустя год я знаю ответ — мы ответили, мы были сильными и объединенными, мир не отвел глаза. Перед нами стоит фундаментальный вопрос о приверженности основным принципам — будем ли мы стоять за суверенитет наций, чтобы люди могли жить свободно, будем ли мы стоять за суверенитет и демократию. Спустя год ответ известен — мы это сделали.

Мы будем стоять за то, чтобы люди жили свободно. Я встречался с президентом Владимиром Зеленским и сказал ему, что мы и дальше будем отстаивать эти принципы независимо от чего-либо. Когда Путин отдал приказ о том, чтобы его танки ворвались в Украину, он был неправ — народ Украины намного смелее. От Атлантики до Тихого океана мы были сильными и едиными.

Вместо победы, которую он ожидал, он получил сожженные танки, разбитые войска. Он думал, что ему удастся сделать финляндизацию Украины, но взамен он получил натоизацию Финляндии. Он хотел использовать энергетику как оружие, вместо этого мы работаем над тем, чтобы быть независимыми от энергоносителей из России. Он думал, что он крепкий парень, а лидеры демократических государств слабы.

Он попал в такую войну, против человека, который сделан из стали, — это президент Зеленский. Путин столкнулся с тем, что демократические страны стали сильнее, а он стал слабее.

В такие моменты истории становятся важны принципы, которые мы отстаиваем. Люди в Польше это знают и я это знаю. Мы знаем, что такое солидарность. Этот город был разрушен во время Второй мировой войны, но Польша выстояла, вы сделали это вместе. Также за свои права стоит народ Молдовы, они проявляют решительность, чтобы жить в свободе и отстаивать независимость.

Президент Санду, мне очень приятно, я горжусь тем, что я поддерживаю вас и народ Молдовы. Спустя год этой войны нет никаких сомнений в силе нашей коалиции, но он все еще ставит под сомнение единство НАТО, однако Альянс не будет разделенным и продолжит поддерживать Украину. Путин пытается захватить землю и территории, но он провалился. Демократические страны стоят вместе и навсегда. Мы отстаиваем свободу — это то послание, которое я привез в Киев.

Когда президент Зеленский приехал в декабре в Вашингтон, то он сказал, что это битва за то, чтобы определить, в каком мире будут жить наши дети, внуки и правнуки. Он говорил не только об украинцах, но и о поляках, американцах и других народах Европы. Мы десятилетиями видели, что аппетит тиранов, автократов нельзя удовлетворять. Единственное слово, которое они понимают, — это нет, нет, нет.

Вы не возьмете мою страну, вы не возьмете мою свободу. Диктатор, который строит империю, никогда не сможет победить любовь народа к свободе. Брутальность никогда не сломает стремление к свободе. Украина никогда не даст России победить. Свободные люди никогда не согласятся жить во тьме и неволе. Невероятная жестокость российских войск и наемников, которые совершали преступления против человечества. Они специально били по гражданскому населению, насиловали, похищали украинских детей, бомбили вокзалы, школы, больницы, родильные дома. Это ужасно.

Украинский народ и мир ответили. Через год после того как начали падать бомбы и российские танки ворвались в Украину, она все еще независима и свободна. От Херсона до Харькова украинские бойцы отбивают свою территорию, на этих землях снова флаг Украины. Президент Зеленский возглавляет демократическое правительство Украины, которое представляет волю народа. Несколько раз Генеральная ассамблея ООН осуждала российскую агрессию.

Сейчас в ООН полная поддержка Украины, в октябре организация осудила незаконную аннексию в Украине, только четыре страны вместе с Россией проголосовали против. США и страны Европы не хотят разрушать Россию и контролировать ее. Миллионы россиян хотят жить в мире со своими соседями и не быть им врагами. То, что происходит, — это трагедия. Путин решил развязать эту войну и каждый день — это его выбор. Он может остановить эту войну в любой момент, и тогда все закончится. Но если Украина прекратит бороться, то она исчезнет с карты.

Нужно обеспечить, чтобы Украина имела возможности защитить себя, нужно предоставлять системы противовоздушной обороны, танки, бронированные машины, чтобы Украина защитилась.

Европейский союз беспрецедентно увеличил свою помощь и речь идет не только о военной помощи, но также экономической и гуманитарной. Давайте оценим, что мы сделали: Польша приютила 1,5 миллиона украинских беженцев, пусть Бог благословит вас. Щедрость поляков невероятна.

Американцы объединены в нашей решимости — от малых до больших городов есть украинские флаги, которые ставят на свои дома американцы. Демократы и республиканцы в Конгрессе США поддерживают свободу, так как это наша сущность. Мир борется с последствиями войны, Путин хотел заморить мир голодом через блокаду Черного моря, чтобы Украина не могла экспортировать зерно, но США, G7 и международное сообщество объединились, чтобы вернуть доступ к продовольствию.

Мы преданы народу Украины, демократии и ее будущему. Украина свободная, независимая и суверенная, более 30 лет назад она провозгласила независимость, потом была Оранжевая революция, Революция достоинства. Небесная Сотня погибла в борьбе за эти ценности. Годами герои, патриоты Украины боролись за Донбасс. Для меня было честью посетить Киев вчера и увидеть это самопожертвование украинского народа. Я стоял рядом с президентом Зеленским.

США понимают, как тяжело работать по всей Украине спасателям, проводить ремонтные работы, работа врачей, учителей, чтобы продолжать жизнь. По всей Европе страны объединяются для помощи Украине, сегодня первая леди Польши говорила об этих человеческих ценностях. Которые нас объединяют. Спасибо вам большое.

Я никогда не забуду, когда в прошлом году виделся с беженцами из Украины, которые приехали в Польшу. Это были обессиленные люди, которые покинули своих родных в Украине. И вы, поляки, приютили их и дали им безопасность. Нужно было посмотреть на их лица. Россия должна заплатить за свои злодеяния. Мы с нашими международными партнерами объявим о новых санкциях. Все, кто несет ответственность за эту войну, будут наказаны за преступления.

Нужно четко понимать, когда мы смотрим вперед, что защита свободы, — это не вопрос года или какого-либо времени. Это важно всегда. Будут еще тяжелые и горькие дни. Это трагедия, но Украина предана борьбе, а США и партнеры должны поддерживать ее в этом. В следующем году будет саммит в США, чтобы отметить 75-летнюю годовщину создания самого мощного в мире Альянса — НАТО.

[ + – ] Историческая речь президента США Джо Байдена в поддержку Украины, Варшава, 21 февраля 2023 года

И пусть никто не сомневается нашей преданности пятой статье НАТО. Россия это очень хорошо знает и все это знают — нападение на одного будет нападением на всех, это священная клятва. За прошлый год США объединились с союзниками, создали большую коалицию против российской агрессии. Речь идет о том, за что мы выступаем. Эта коалиция должна улучшать безопасность для всех, обеспечивать достойное отношение для всех и демократию во всем мире.

Сейчас мы наблюдаем переломный момент в истории, который определит будущее на десятилетия. Это справедливо для нас и людей всего мира. Нужно защитить вечные принципы — выбор между надеждой и страхом, между свободой и несвободой, между ограничениями и возможностями. Возможности появляются, когда люди свободны. Нет более сладкого слова, чем свобода. Нет более высокого стремления, чем свобода. На этом построена Америка, вы это знаете. На этом воспитаны наши дети, наши внуки. Свобода — это то, за что борются веками.

Мы преданы быть союзниками, которые выступают на стороне света. Пусть Бог благословит нас, благословит украинских воинов и всех, кто защищает свободу во всем мире.

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