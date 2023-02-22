"Україна ніколи не дасть Росії перемогти". Історична промова Байдена: повний текст

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Вітаю, Польще. Наш чудовий союзнику, пане прем'єр-міністре, мере, всі колишні президенти. Дякую вам, що знову запросили мене до Польщі. Майже рік тому я виступав тут у Варшаві через тиждень після того, як Володимир Путін почав свою вбивчу війну, найбільшу сухопутну війну в Європі.

Він порушив ті принципи, які були фундаментом для миру та стабільності на планеті понад 75 років, вони могли бути розбиті. Рік тому почалася війна, очікувалося падіння Києва — я тільки-но повернувся з Києва, і він стоїть, Київ стоїть і пишається цим. Найголовніше, що він вільний. Коли Росія почала своє вторгнення, весь світ отримав випробування — чи дамо ми відповідь, чи об'єднаємося із союзниками та чи будемо твердо стояти, чи просто відведемо очі.

Через рік я знаю відповідь — ми відповіли, ми були сильними й об'єднаними, світ не відвів очі. Перед нами стоїть фундаментальне питання про відданість основним принципам — чи стоятимемо ми за суверенітет націй, щоб люди могли жити вільно, чи стоятимемо ми за суверенітет і демократію. Через рік відповідь відома — ми це зробили.

Ми стоятимемо за те, щоб люди жили вільно. Я зустрічався з президентом Володимиром Зеленським і сказав йому, що ми й надалі відстоюватимемо ці принципи незалежно від чогось. Коли Путін наказав, щоб його танки увірвалися в Україну, він був неправий — народ України набагато сміливіший. Від Атлантики до Тихого океану ми були сильними та єдиними.

Замість перемоги, на яку він чекав, він отримав спалені танки, розбиті війська. Він думав, що йому вдасться зробити фінляндизацію України, але натомість він отримав натоїзацію Фінляндії. Він хотів використати енергетику як зброю, натомість ми працюємо над тим, щоб бути незалежними від енергоносіїв із Росії. Він думав, що він міцний хлопець, а лідери демократичних держав слабкі.

Він потрапив у таку війну проти людини, яка зроблена зі сталі, — це президент Зеленський. Путін зіткнувся з тим, що демократичні країни стали сильнішими, а він став слабшим.

У такі моменти історії стають важливими принципи, які ми обстоюємо. Люди в Польщі це знають, і я це знаю. Ми знаємо, що таке солідарність. Це місто було зруйноване під час Другої світової війни, але Польща вистояла, ви зробили це разом. Також за свої права стоїть народ Молдови, вони виявляють рішучість жити у свободі та відстоювати незалежність.

Президентко Санду, мені дуже приємно, я пишаюся тим, що підтримую вас і народ Молдови. Через рік цієї війни немає жодних сумнівів у силі нашої коаліції, але він усе ще ставить під сумнів єдність НАТО, проте Альянс не буде розділеним і продовжуватиме підтримувати Україну. Путін намагається захопити землю й території, але він провалився. Демократичні країни стоять разом і назавжди. Ми відстоюємо свободу — це послання, яке я привіз у Київ.

Коли президент Зеленський приїхав у грудні до Вашингтона, він сказав, що це битва за те, щоб визначити, в якому світі житимуть наші діти, онуки та правнуки. Він говорив не лише про українців, а й про поляків, американців та інші народи Європи. Ми десятиліттями бачили, що апетит тиранів, автократів не можна задовольняти. Єдине слово, яке вони розуміють, — це ні, ні, ні.

Ви не візьмете мою країну, ви не візьмете мою свободу. Диктатор, який будує імперію, ніколи не зможе перемогти любов народу до свободи. Брутальність ніколи не зламає прагнення свободи. Україна ніколи не дасть Росії перемогти. Вільні люди ніколи не погодяться жити в темряві та неволі. Неймовірна жорстокість російських військ і найманців, які чинили злочини проти людства. Вони спеціально били по цивільному населенню, ґвалтували, викрадали українських дітей, бомбили вокзали, школи, лікарні, пологові будинки. Це жахливо.

Український народ і світ відповіли. Через рік після того, як почали падати бомби й російські танки увірвалися в Україну, вона все ще незалежна та вільна. Від Херсона до Харкова українські бійці відбивають свою територію, на цих землях знову прапор України. Президент Зеленський очолює демократичний уряд України, який представляє волю народу. Декілька разів Генеральна асамблея ООН засуджувала російську агресію.

Наразі в ООН повна підтримка України, у жовтні організація засудила незаконну анексію в Україні, лише чотири країни разом із Росією проголосували проти. США та країни Європи не хочуть руйнувати Росію та контролювати її. Мільйони росіян хочуть жити у мирі зі своїми сусідами та не бути їм ворогами. Те, що відбувається, це трагедія. Путін вирішив розв'язати цю війну, і кожен день — це його вибір. Він може зупинити цю війну будь-якої миті, і тоді все закінчиться. Але якщо Україна перестане боротися, то вона зникне з карти.

Потрібно забезпечити, щоб Україна мала змогу захистити себе, треба надавати системи протиповітряної оборони, танки, броньовані машини, аби Україна захистилася.

Європейський союз безпрецедентно збільшив свою допомогу, і йдеться не лише про військову допомогу, а й економічну та гуманітарну. Давайте оцінимо, що ми зробили: Польща дала притулок 1,5 мільйона українських біженців, нехай Бог благословить вас. Щедрість поляків неймовірна.

Американці об'єднані в нашій рішучості — від малих до великих міст є українські прапори, які американці ставлять на свої будинки. Демократи й республіканці в Конгресі США підтримують свободу, оскільки це наша сутність. Світ бореться з наслідками війни, Путін хотів заморити світ голодом через блокаду Чорного моря, щоб Україна не могла експортувати зерно, але США, G7 і міжнародне співтовариство об'єдналися, щоб повернути доступ до продовольства.

Ми віддані народу України, демократії та її майбутньому. Україна вільна, незалежна та суверенна, понад 30 років тому вона проголосила незалежність, потім була Помаранчева революція, Революція гідності. Небесна сотня загинула в боротьбі за ці цінності. Роками герої, патріоти України виборювали Донбас. Для мене було честю відвідати Київ учора та побачити цю самопожертву українського народу. Я стояв поряд із президентом Зеленським.

США розуміють, як важко працювати по всій Україні рятувальникам, проводити ремонтні роботи, роботу лікарів, вчителів, щоб продовжувати життя. По всій Європі країни об'єднуються для допомоги Україні, сьогодні перша леді Польщі говорила про ці людські цінності, які нас об'єднують. Спасибі вам велике.

Я ніколи не забуду, коли минулого року бачився з біженцями з України, які приїхали в Польщу. То були знесилені люди, які покинули своїх рідних в Україні. І ви, поляки, прихистили їх і дали їм безпеку. Потрібно було подивитися на їхні обличчя. Росія має заплатити за свої злочини. Ми з нашими міжнародними партнерами оголосимо про нові санкції. Усіх, хто несе відповідальність за цю війну, буде покарано за злочини.

Потрібно чітко розуміти, коли ми дивимося вперед, що захист свободи — це не питання року чи часу. Це важливо завжди. Будуть ще важкі та гіркі дні. Це трагедія, але Україна віддана боротьбі, а США та партнери мають підтримувати її в цьому. Наступного року буде саміт у США, щоб відзначити 75-річну річницю створення найпотужнішого у світі Альянсу — НАТО.

[ + – ] Історична промова президента США Джо Байдена на підтримку України, Варшава, 21 лютого 2023 року

І нехай ніхто не сумнівається в нашій відданості п'ятій статті НАТО. Росія це дуже добре знає, і всі це знають — напад на одного буде нападом на всіх, це священна клятва. За минулий рік США об'єдналися із союзниками, створили велику коаліцію проти російської агресії. Йдеться про те, за що ми виступаємо. Ця коаліція має покращувати безпеку для всіх, забезпечувати гідне ставлення для всіх і демократію в усьому світі.

Наразі ми спостерігаємо переломний момент в історії, який визначить майбутнє на десятиліття. Це справедливо для нас і людей усього світу. Потрібно захистити вічні принципи — вибір між надією та страхом, між свободою та несвободою, між обмеженнями та можливостями. Можливості з'являються, коли люди вільні. Немає солодшого слова, ніж свобода. Немає вищого прагнення, ніж свобода. На цьому побудована Америка, ви це знаєте. На цьому виховані наші діти, наші онуки. Свобода — це те, за що борються віками.

Ми віддані бути союзниками, які виступають на боці миру. Нехай Бог благословить нас, благословить українських воїнів і всіх, хто захищає свободу в усьому світі.

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