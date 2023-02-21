Путін готує переворот у Молдові: скасував указ про повагу кордонів і суверенітету країни

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Отже, Путін скасував свій же указ 2012 року, в якому йшлося про "пошук шляхів вирішення придністровської проблеми на основі поваги до суверенітету, територіальної цілісності та нейтрального статусу Республіки Молдова". Не можна сказати, що цей указ мав якесь вагоме значення, впливав на вирішення багаторічного конфлікту та загалом був визначальним документом. Ні, просто папірець ні про що і загалом, як і більшість російських документів, не виконується, але…

Але в тому-то й річ, що показово розірваний безглуздий папірець у сприйнятті того, хто її рве, може мати найрізноманітніші значення, наприклад, порівняні з кинутою опоненту рукавичкою. Ну, а під опонентом Путін має на увазі чинну владу в Кишиневі.

У той час як багато хто ставить мені питання щодо активізації окупантів на 24 лютого в зоні бойових дій в Україні, варто поставити запитання про те, що загострення може настати не лише по нашій лінії фронту, а й з урахуванням передумов — у Молдові.

Звучить дещо сюрреалістично для тих, хто не в курсі, а тому для розуміння саме цього прошарку слід роз'яснити, чи є потенціал у незаконних збройних формувань "ПМР" і так званих миротворців реалізувати сценарій вторгнення у Молдову та повалення чинної влади.

З урахуванням того, що я неодноразово писав про цей сценарій, а саме про наявність ударного ресурсу до 9 тис. особового складу, достатнього для розрізання Молдови на дві частини і виходу на Кишинів, зверну увагу на терміни. Як скоро може бути організована атака на Молдову?

Загалом придністровське угруповання, що російської "ОГРВ", що НЗФ "ПМР", постійно перебувають у стані підвищеної бойової готовності, тому за необхідності за три дні вони можуть легко бути приведені в бойовий порядок.

Але є нюанс… По-перше, якщо говорити про плани Кремля на Молдову, то вони, якщо враховують виключно зіткнення з молдавською армією та силами правопорядку, безумовно, мають усі шанси успішної реалізації цього вже не гібридного проєкту. Але якщо не обмежаться зіткнення лише армією Молдови?

Кремль має серйозні побоювання щодо того, що якщо його гібриди почнуть активювати в Молдові, то ЗСУ не залишиться осторонь, а це — до 2-3 тижнів повного зачистки Придністров'я для тих сил, які зараз зосереджені в Одеській області. І 24 лютого небезпечна дата не так для України, як для… Молдови.

Адже підвищуючи активність по лінії фронту, Росія може відвернути увагу й ресурси ЗСУ від Молдови. Хоча Придністров'я весь 2022 відігравало зовсім зворотну роль — сковувало ресурс потенційною загрозою для Одеської області з боку "ПМР".

По-друге, у самому Придністров'ї настрої зовсім не войовничі, простежити там відсутність бажання йти в "кривавий бій" на Кишинів і тим паче розуміння ризиків участі ЗСУ на боці Молдови та перспективи цього можна без особливих зусиль. А тому мотивація — така собі…

Зрозуміло, Путін не просто демонстративно скасував власний указ. Це сигнал про те, що Росія щодо Молдови діятиме. Станеться це 24 лютого чи 9 травня, або ж 22 червня — не так важливо. Важливо те, що за правильної послідовності кроків РМ може позбутися "ПМР".

Чи може Росія ризикнути своїми трьома доморощеними батальйонами, розраховуючи лише на боєкомплект у Ковбасній? Не забувайте, що ми зараз говоримо про загнаного щ*ра, якому природно в стані загнаності кидатися в суїцидальному пориві.

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