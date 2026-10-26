Нестримна "двіжуха" на заводі "Енергія": чим важливий удар по підприємству російського ВПК у Липецькій області

ПАТ "Енергія" — велике російське підприємство з виробництва хімічних джерел струму, яке виготовляє батареї та автономні джерела живлення як для цивільної промисловості, так і для військової техніки. Особлива важливість заводу для російського військово-промислового комплексу пов’язана з тим, що його продукція використовується в системах управління та озброєнні, зокрема в авіаційних боєприпасах.

"Енергія" бере участь у виробничих ланцюгах кількох конкретних ракетних систем. Йдеться не про виробництво ракет у цілому, а про постачання елементів живлення для їхніх бортових систем.

УМПК — комплекти для авіабомб, а саме хімічні джерела живлення для універсальних модулів планування та корекції. Такі модулі дають змогу оснащувати звичайні авіабомби засобами керування та наведення.

Завод постачає теплові батареї 9Б283 для балістичної ракети 9М723 ОТРК "Іскандер-М".

Постачає елементи живлення 9Б280-1 для крилатої ракети 9М727/728 ОТРК "Іскандер-К".

У рамках виробничої кооперації виготовляються хімічні джерела живлення Т-657 для ракети 3М22 "Циркон".

Також завод виробляє бортові акумуляторні батареї 9-С-7760.00.01.00, пов’язані з виробничою кооперацією щодо ракети Х-47М2 "Кинжал".

Для зенітної керованої ракети 95Я6, що застосовується у ЗРПК "Панцир-С1", на заводі виготовляється акумуляторна батарея 9Б281.

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У сучасних ракетах та керованих боєприпасах джерела живлення забезпечують роботу електронних та керуючих систем. Зокрема, спеціальні теплові батареї можуть активуватися безпосередньо перед використанням і видавати необхідну потужність протягом обмеженого часу.

Тому батарея для ракети — це не просто витратний елемент. Якщо вона є спеціалізованою і виробляється обмеженим колом постачальників, перебої з її постачанням можуть ускладнити складання готового виробу навіть за наявності корпусу, двигуна та електроніки.

При цьому не можна автоматично робити висновок, що припинення діяльності одного постачальника повністю зупиняє виробництво певної ракети: необхідно враховувати складські запаси, альтернативних виробників та можливості заміни компонентів.

"Енергія" — це підприємство другого рівня виробничого ланцюга озброєння: воно не обов’язково виготовляє кінцеву ракету, але виробляє спеціалізовані комплектуючі, без яких готова зброя не може нормально функціонувати.

І ось нестримна "хвиля" докотилася й до цього підприємства.

Хочу звернути увагу на те, що удар було завдано в неділю, коли на заводі вихідний і персоналу там не повинно бути. Але якщо персонал є, отже, завод працював понаднормово і виробляв засоби для вбивства українців 24/7, а це означає, що понаднормова зміна – по заслузі.

Підкинемо чорну мітку для наступного російського підприємства?

Джерело.

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