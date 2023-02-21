Путин готовит переворот в Молдове: отменил указ об уважении границ и суверенитета страны

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Итак, Путин отменил свой же указ 2012 года, в котором шла речь о "поиске путей решения приднестровской проблемы на основе уважения суверенитета, территориальной целостности и нейтрального статуса Республики Молдова". Нельзя сказать, что этот указ имел какое-то весомое значение, влиял на решение многолетнего конфликта и в целом был определяющим документом. Нет, просто бумажка ни о чем и в целом, как и многие российские документы, не выполняющаяся, но…

Но в том-то и дело, что показательно разорванная бессмысленная бумажка в восприятии ее рвущего может иметь самые разнообразные значения, например, сопоставимые с брошенной оппоненту перчаткой. Ну, а под оппонентом Путин подразумевает действующую власть в Кишиневе.

В то время как многие задают мне вопросы об активизации оккупантов на 24 февраля в зоне боевых действий в Украине, следует задаться вопросом о том, что обострение может наступить не только по нашей линии фронта, но и с учетом предпосылок — в Молдове.

Звучит несколько сюрреалистично для тех, кто не в курсе, а потому для понимания именно этой прослойки следует разъяснить, есть ли потенциал у незаконных вооруженных формирований "ПМР" и так называемых миротворцев реализовать сценарий вторжения в Молдову и свержения действующей власти.

С учетом того, что я писал неоднократно об этом сценарии, а именно про наличие ударного ресурса до 9 тыс. личного состава, достаточного для разрезания Молдовы на две части и выхода на Кишинев, обращу внимание на сроки. Как скоро может быть организована атака на Молдову?

В целом приднестровская группировка, что российской "ОГРВ", что НВФ "ПМР", постоянно находятся в состоянии повышенной боевой готовности, поэтому при необходимости за три дня они могут без труда быть приведены в боевой порядок.

Но есть нюанс… Во-первых, если говорить о планах Кремля на Молдову, то они, если включают исключительно столкновение с молдавской армией и силами правопорядка, безусловно, имеют все шансы успешной реализации данного уже не гибридного проекта. Но если не ограничатся столкновения только армией Молдовы?

У Кремля есть серьезные опасения относительно того, что если его гибриды начнут активничать в Молдове, то ВСУ не останутся в стороне, а это — до 2-3 недель полной зачистки Приднестровья для тех сил, что сейчас сосредоточены в Одесской области. И 24 февраля опасная дата не столько для Украины, сколь для… Молдовы.

Ведь повышая активность по линии фронта Россия может отвлечь внимание и ресурсы ВСУ от Молдовы. Хотя Приднестровье весь 2022 играло совсем обратную роль — сковывало ресурс потенциальной угрозой для Одесской области со стороны "ПМР".

Во-вторых, в самом Приднестровье настроения совсем не воинственные, проследить там отсутствие желания идти в "кровавый бой" на Кишинев и тем более понимание рисков участия ВСУ на стороне Молдовы и перспективы этого можно без особого труда. А потому мотивация — такая себе…

Разумеется, Путин не просто так демонстративно отменил собственный указ. Это сигнал о том, что Россия в отношении Молдовы будет действовать. Произойдет это 24 февраля или 9 мая, или 22 июня — не так важно. Важно то, что при правильной последовательности шагов РМ может избавиться от "ПМР".

Может ли Россия рискнуть своими тремя доморощенными батальонами, рассчитывая только на боекомплект в Колбасной? Не забывайте, что мы сейчас говорим о загнанной кры*е, которой природно в состоянии загнанности бросаться в суицидальном порыве.

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