На подступах к Запорожью: есть ли риск инфильтрации РФ в город

Запорожье в зоне инфильтраций?

Накануне в сети была распространена информация относительно того, что уже этой зимой вероятно проникновение российских пехотных групп в Запорожье. Разумеется, такое заявление сразу повысило уровень тревожности, как у самих жителей города, так и области. В свою очередь российские пропагандистские площадки тут же отреагировали ликованием — украинцы опасаются, что зимой начнутся бои за Запорожье!

На самом же деле заявление, ставшее центром всеобщего внимания, подразумевало, как я понимаю, вероятность, а не факт. Хотя прозвучало оно куда более категорично, чем следовало бы. Но постараемся разобраться в ситуации, складывающейся в районе Запорожья, и действительно ли городу грозит, теоретически, инфильтрация пехотных групп РОВ.

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Ближайшее место ведения активных боевых действий от областного центра — это Степногорск, плацдарм, который противник давно пытается захватить, но в настоящее время, наоборот, теряет над ним контроль.

На сегодняшний день большая часть Степногорска, а также все Приморское, освобождены от сил противника. Подразделения РОВ сохраняют свое присутствие разве что только в 3-м микрорайоне, а также в южной части соседних Плавней, в районе станции 1138 км. Силы противника в основном сконцентрированы в районе Камянского и пытаются удержать контроль над трассой 08-12 от Степового до Щербаков.

Даже если представить себе попытки инфильтраций с этого направления, то это станет возможным только в том случае, если РОВ полностью захватят Степногорский плацдарм и выйдут на северный берег Конки, а это им явно до конца 2026 не светит. И в целом — явно не светит.

Ореховское направление?

В районе Орехова РОВ и вправду пытаются инфильтроваться в город небольшими группами, в обход Малой Токмачки и Новоданиловки. Используют для этого преимущественно одиночек-самоубийц, которые пользуются рельефно ландшафтными особенностями местности и пытаются просочиться через балку Белоглинкку и Большую каменную в южные окраины города. Но прямого присутствия в городе и контроля там у РОВ нет. Противник, которому удается инфильтроваться, своевременно ликвидируется.

От Орехова до Запорожья по Н-08 — и вовсе 50 километров.

Гуляйпольское направления на сейчас даже не рассматриваю из-за его отдаленности от Запорожья и тактического, а возможно, и оперативно-тактического тупика РОВ в этой зоне.

В целом, с учетом ситуации на Запорожском направлении, ограниченных возможностей РОВ по проведению активных наступательных действий и общих тенденций с учетом контратакующих действий СОУ, не обо всех из которых можно говорить открыто, соблюдая режим тишины, у меня возникают серьезные сомнения относительно того, что у противника этой зимой появится возможность инфильтроваться в Запорожье. Скорее наоборот.

Те тенденции, которые мы наблюдаем в полосе ответственности как минимум 58-й Общевойсковой армии РОВ, явно указывают на утрату инициативы этим формированием на целом ряде участков и невозможность удержания своих позиций.

В целом, правильной позицией всегда должна быть подготовка к самым худшим сценариям и наиболее негативному развитию событий, но и меру тоже следует знать, особенно в обществе, которое пятый год чрезмерно морально и психологически перегружено и истощено.

Для Запорожья на сегодня самой большой угрозой от РОВ является ежедневный, 24/7 террор всеми средствами поражения, которыми российские террористы могут дотянуться до города. Но говорить о силах и средствах в этой оперативной зоне, которые бы смогли обеспечить противнику до конца года такой успех, за счет которого начались бы первые инфильтрации в областной центр — нет. Таких возможностей не наблюдается и вряд ли они появятся в ближайшей перспективе.

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