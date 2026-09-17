Новые "шахеды" или "Дань-Т" на максималках: что запустили над Одессой на высоте 9 000 метров

Этой ночью над Одессой летало реактивное нечто, на высотах от 6 000 до 9 000 метров.

Ну, что, вы готовы к новым реалиям?

В целом, у дрона-камикадзе предельная высота полета это 5 км +/-500 метров. И вот вопрос – что это было? Был ли это новый тип Shahed-238, или же по Одессе этой ночью испытывали "Дань-Т" на максималках?

Напомню, что первая "Дань-М", была применена по Одессе в мае 2025 года и, уже тогда было понятным, что РОВ испытывают новое эрзац-средство террора, которое планирует масштабировать. Угроза была очевидной, сброс с вертолета, максимальная высота полета – 9 км, но игнорировалась полтора года. Пока мы игнорировали, они улучшали, модернизировали, масштабировали.

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И вот нечто непонятное кружит над городом на высотах, недоступных ни для ЗРК малого радиуса действия, ни для дронов-перехватчиков.

Отсутствие планирования угроз приводит к ситуациям, когда вас ставят перед фактом. И ведь все же было очевидным, но – нет.

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