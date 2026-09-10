Новый рекорд украинских дронов: как боевой БПЛА пролетел 3 000 км и попал в Новоуренгойский завод

Итак, СОУ нанесли удар по Новоуренгойскому заводу по подготовке конденсата к транспорту (Новоуренгойский ЗПКТ) — одному из ключевых предприятий газоперерабатывающей инфраструктуры Ямало-Ненецкого автономного округа.

И тут есть два важным момента. Первый – технический.

Проектная мощность всего комплекса — 19,5 млн тонн сырья в год. При этом отдельные установки имеют собственные мощности. Например:

УДК-1 — около 8 млн т/год;

УДК-2 — около 6,16 млн т/год;

установка стабилизации конденсата — около 1,3 млн т/год;

производство дизельного топлива — порядка 200 тыс. т/год проектной мощности;

установка получения пропан-бутана — около 128,5 тыс. т/год проектной мощности.

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В 2024 году на ЗПКТ была завершена реконструкция/строительство новой установки деэтанизации конденсата УДК-1. Она состоит из четырех технологических линий и предназначена для работы как с валанжинским, так и с глубокозалегающим ачимовским конденсатом.

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Более 3000 км: ССО установили рекорд по дальности ударов вглубь РФ

Новоуренгойский район — один из важнейших центров российской газодобычи. Поэтому ЗПКТ фактически является одним из узлов, через которые добываемый в Западной Сибири газоконденсат превращается в транспортируемое и пригодное для дальнейшей переработки сырье.

Второй момент – расстояние.

Многие считают расстояние до завода по прямой линии от границы с Украиной – 2 800 км, но на самом деле дрон преодолел больше 3 000 километров.

Во-первых – дроны не запускаются от границы, а из тыловых зон. Во-вторых – дроны не летят по прямой, а постоянно маневрируют, обходя позиционные районы ПВО, придерживаясь рельефно ландшафтных особенностей местности, избегая мобильных огневых групп и т.д.

Поэтому, кто бы там сейчас не писал, а это действительно рекордная дальность полета из всех фиксировавшихся на сегодняшний день.

Движемся к новым горизонтам? Что там интересного на расстоянии 4 000 км?

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