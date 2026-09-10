Новый рекорд украинских дронов: как боевой БПЛА пролетел 3 000 км и попал в Новоуренгойский завод
Украина установила очередной рекорд дальности полета дронов — 3 000 километров. Отмечая этот факт, военный обозреватель Александр Коваленко обращает внимание на важность для России пораженной цели — Новоуренгойского завода. Ну, и ждет сообщений о том, что украинский БПЛА пролетел уже 4 000 километров.
Итак, СОУ нанесли удар по Новоуренгойскому заводу по подготовке конденсата к транспорту (Новоуренгойский ЗПКТ) — одному из ключевых предприятий газоперерабатывающей инфраструктуры Ямало-Ненецкого автономного округа.
И тут есть два важным момента. Первый – технический.
Проектная мощность всего комплекса — 19,5 млн тонн сырья в год. При этом отдельные установки имеют собственные мощности. Например:
- УДК-1 — около 8 млн т/год;
- УДК-2 — около 6,16 млн т/год;
- установка стабилизации конденсата — около 1,3 млн т/год;
- производство дизельного топлива — порядка 200 тыс. т/год проектной мощности;
- установка получения пропан-бутана — около 128,5 тыс. т/год проектной мощности.
В 2024 году на ЗПКТ была завершена реконструкция/строительство новой установки деэтанизации конденсата УДК-1. Она состоит из четырех технологических линий и предназначена для работы как с валанжинским, так и с глубокозалегающим ачимовским конденсатом.Важно
Новоуренгойский район — один из важнейших центров российской газодобычи. Поэтому ЗПКТ фактически является одним из узлов, через которые добываемый в Западной Сибири газоконденсат превращается в транспортируемое и пригодное для дальнейшей переработки сырье.
Второй момент – расстояние.
Многие считают расстояние до завода по прямой линии от границы с Украиной – 2 800 км, но на самом деле дрон преодолел больше 3 000 километров.
Во-первых – дроны не запускаются от границы, а из тыловых зон. Во-вторых – дроны не летят по прямой, а постоянно маневрируют, обходя позиционные районы ПВО, придерживаясь рельефно ландшафтных особенностей местности, избегая мобильных огневых групп и т.д.
Поэтому, кто бы там сейчас не писал, а это действительно рекордная дальность полета из всех фиксировавшихся на сегодняшний день.
Движемся к новым горизонтам? Что там интересного на расстоянии 4 000 км?
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