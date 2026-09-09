Рекорд на 2900 км: дипстрайки Украины атаковали завод в Новом Уренгое (видео)

На расстоянии около 3000 км от Украины начался пожар в Новом Уренгое, сообщили в сети. На видео с места событий — предприятие газовой отрасли, оборудование которого охвачено огнем. Что произошло в глубоком тылу России в результате возможного попадания украинского дипстрайка, который обогнал Уральские горы и достиг Сибири?

Информация о взрывах и пожаре в Новом Уренгое в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) РФ в 16:49 появилась в Telegram-канале Exilenova+. При этом отмечается, что средство поражения летело к цели "целый день" и вот, наконец, "долетело". Местные жители заполонили сеть видео с места попадания: виден дым и огонь со всех ракурсов. Один из свидетелей показал панораму города и облако дыма в небе, пояснив, что "завод вот там, и он горит". Далее россиянин уточнил, что происходил сброс газа, который "никуда не уходит".

Между тем в сети появилась информация о том, что, возможно, произошла атака на Новоуренгойский завод по подготовке конденсата к транспортировке (ЗПКТ). Указано, что мощность ЗПКТ составляет 19,5 млн тонн сырья в год и что это ключевое региональное предприятие газовой отрасли.

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Расстояние от Нового Уренгоя до Украины по прямой — около 2900 км. При этом на Google Maps видно, что для нанесения удара по цели средство поражения не могло лететь по прямой, а должно было обойти Уральские горы. Кроме того, на пути длиной в тысячу километров дрон/ракета обошли все средства ПВО, установленные россиянами.

Взрыв в РФ — какое расстояние до Нового Уренгоя Фото: Скриншот

Взрыв в РФ — подробности удара в Новом Уренгое 9 сентября

Некоторые подробности о взрыве в РФ и атаке в Новом Уренгое 9 сентября были приведены в Telegram-канале компании Fire Point. В сообщении намекнули, что использованы средство поражения этой компании, которое пролетело "более 3300 км и успешно поразило цель". При этом не указано, о каком именно изделии идет речь: о дальнобойном дроне FP-1, который после модернизации летит на 1600–3400 км, или о крылатой ракете Flamingo, заявленная дальность которой составляет 3000 км.

Взрыв в РФ — Fire Point сообщает об ударе по заводу в Новом Уренгое 9 сентября Фото: Скриншот

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов в 17:07 написал, что действительно произошла атака дронов на промышленный объект в Новом Уренгое. Чиновник заверил, что попадания не было и что на территории неуказанного завода упали "обломки". По словам Артюхова, на территории объекта начался пожар, а раненых и погибших нет. Кроме того, появилось заявление помощника Артюхова Артема Жога, который сообщил, что персонал был своевременно эвакуирован и что произошла атака на объект топливно-энергетического комплекса Ямала.

Взрыв в РФ — губернатор Артюхов о ударе по заводу в Новомиу Уренгое 9 сентября Фото: Скриншот

Украинское командование пока не сообщало о возможном налете дронов или других средств поражения на Новый Уренгой 9 сентября. Минобороны РФ утром сообщало об атаке БПЛА ВСУ: якобы было зафиксировано 596 дронов, которые нанесли удары по 11 российским регионам, при этом ЯНАО не упоминается.

Отметим, что 9 сентября Силы обороны нанесли удар по российскому порту Новороссийск на Черном море. Позже стало известно, что был поражен ракетоносец "Калибров", участвующий в ударах по Украине.

Напоминаем, что в сентябре произошёл налёт дронов на Москву, и западные СМИ написали, что речь может идти о начале операции M&M's по блокированию российских аэропортов.