"Курьер — дальнобойный дрон": украинские беспилотники поразили носитель "Калибров" в Новороссийске

В ночь на 9 сентября Силы обороны Украины атаковали ряд объектов на военно-морской базе в Новороссийске.

Операторы Департамента активных действий ГУР МО Украины в рамках совместной с другими составляющими Сил обороны deepstrike-операции поразили инфраструктуру базы, а также носитель крылатых ракет "Калибр", фрегат "Адмирал Эссен", сообщает украинская разведка.

По предварительным данным, в результате точных ударов возник пожар на палубной надстройке судна, с которого российская армия запускает ракеты по критической и гражданской инфраструктуре нашей страны.

"Россияне годами отправляли с "Эссена" ракеты в Украину. Теперь мы отправили кое-что в ответ. Доставка — бесплатная. Курьер — дальнобойный дрон", — прокоментировали в ГУР МО.

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Это — не первый удар по кораблю. В последний раз "добрые" дроны прилетели по ракетоносителям "Адмиран Эссен" и "Адмирал Макаров" в августе этого года, а также поразили патрульный корабль "Василий Быков".

Успешные удары по Новороссийску подтвердил и командующий Сил беспилотных систем Роберт "Мадяр" Бровди.

Жители Новороссийска показывают повреждения портовой инфраструктуры Фото: Exilenova+

Кроме того, военный отчитался о результатах атаки на Анапу, где были уничтожены палубный истребитель Су-33, вертолет Ми-8 и два комплекса РЛС, а именно "Каста 2Е2" и РЛС 92Н6 из состава ЗРК С-300/400 в районе Геленджика.

В 15:44 мониторинговый канал Exilenova+ сообщил, что в Новороссийске снова гремят взрывы.

После обеда в Новороссийске снова громко Фото: Exilenova+

Фрегат "Адмирал Эссен": чем он ценен для ВС РФ

"Адмирал Эссен" — фрегат дальней морской зоны проекта 11356Р (класс "Адмирал Григорович"), входящий в состав Черноморского флота РФ. Корабль является носителем крылатых ракет "Калибр".

Фото: Главное управление разведки МО Украины

12 августа украинские беспилотники нанесли ему повреждение в районе пусковых установок "Калибр". Каждый фрегат имеет по восемь пусковых ячеек. Перед этим сильному удару он подвергся в марте.

"Адмирал Макаров" и "Адмирал Эссен" являются носителями "Калибров" и способны наносить удары по наземным целям. "

Напомним, Мадяр показал удары по 14 танкерам РФ и подвел итоги операции в Азове.

Также сообщалось, что в Сочи взорвали корабль NEFRIT из Новороссийска.