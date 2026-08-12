Силы обороны атаковали четыре военных корабля РФ: что это за суда и зачем они нужны РФ
Четыре военных корабля ВМС РФ получили повреждения в результате атаки украинских дронов в ночь на 12 августа на военно-морскую базу в Новороссийске Краснодарского края России.
Генштаб Вооруженных сил Украины подтвердил попадание по двум фрегатам проекта 11356Р, "Адмирал Макаров" и "Адмирал Эссен", а также по малому ракетному кораблю проекта 21631 "Буян-М" и сторожевому кораблю проекта 22160 "Василий Быков".
Осинтеры уже назвали эту операцию одной из самых успешных атак Сил обороны Украины на один из самых защищенных городов России.
Что известно о пораженных суднах
Фрегат "Адмирал Макаров"
"Адмирал Макаров", который фактически стал флагманом Черноморского флота после уничтожения Украиной ракетного крейсера "Москва" в апреле 2022 года, — третий многоцелевой фрегат проекта 11356Р "Буревестник", который способен нести крылатые ракеты "Калибр" (они используются при атаках на Украину).
Основной ударной силой фрегата являются универсальные пусковые установки для крылатых ракет "Калибр-НК", способные поражать морские и наземные цели, а также системы противовоздушной обороны (включая комплекс "Штиль-1").
Судно впервые было атаковано в октябре 2022 года в порту Севастополя, а через год Россия переместила корабли Черноморского флота, в том числе фрегаты "Адмирал Макаров" и "Адмирал Эссен" из аннексированного Севастополя в Новороссийск.
Последний удар "Адмирал Макаров" получил от Сил беспилотных систем в апреле этого года.
В результате сегодняшней атаки у него, по данным осинтеров, зафиксированы повреждения в районе пусковых установок ракет "Калибр", а также задней надстройки с радарными системами.
Фрегат "Адмирал Эссен"
"Адмирал Эссен" — фрегат дальней морской зоны проекта 11356Р (класс "Адмирал Григорович"), входящий в состав Черноморского флота РФ. Корабль является носителем крылатых ракет "Калибр".
12 августа украинские беспилотники нанесли ему повреждение в районе пусковых установок "Калибр". Каждый фрегат имеет по восемь пусковых ячеек. Перед этим сильному удару он подвергся в марте этого года.
"Буян-М"
Поражение многоцелевого ракетно-артиллерийского корабля класса "река-море" под названием "Буян-М", который оснащается управляемым ракетным вооружением и является известными носителями крылатых ракет большой дальности, в том числе "Калибров" и "Ониксов", — еще один успех СБС и ограничение возможности противника наносить удары по Украине.
Главной проблемой таких кораблей является невозможность установить на них ПВО. Все, что его защищает – два комплекса "Гибка".
В последний раз "Буян-М" подвергался атаке ВСУ в октябре прошлого года в районе Онежского озера в Карелии. Всего в РФ произведено 12 кораблей "Буян-М", из которых 11 вошли в состав флота.
"Василий Быков"
"Василий Быков" — это головной патрульный корабль (корвет) 3-го ранга с управляемым ракетным вооружением проекта 22160 Черноморского флота России. Какие повреждения на нем — не сообщается.
Корабль проекта 22160 "Василий Быков" вошел в состав Черноморского флота в 2018 году. Он относится к новой серии офшорных патрульных кораблей. Его полное водоизмещение составляет 1800 тонн.
Судно принимало участие в прикрытии захваченных вышек "Бойко", а также было одним из участников морской блокады Черного моря.
В марте 2022 года украинские военные поразили это судно в районе Одессы.
Почему эти корабли важны для России?
"Адмирал Макаров" и "Адмирал Эссен" являются носителями "Калибров" и способны наносить удары по наземным целям. "Буян-М" также относится к ракетным кораблям, тогда как "Василий Быков" выполняет преимущественно патрульные и охранные задачи. Поэтому повреждение этих судов означает для РФ сокращение возможностей Черноморского флота наносить ракетные удары по наземным целям, обеспечивать ПВО корабельных группировок, вести противолодочную борьбу и контролировать акваторию Черного моря.
Напомним, Зеленский рассказал о результатах контрнаступления ВСУ.
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