В Новороссийске под удар ВСУ попали четыре корабля РФ: среди них два фрегата, — Генштаб

В ночь на 12 августа украинские военные атаковали военно-морскую базу России в Новороссийске Краснодарского края. По предварительным данным, в результате операции были повреждены сразу четыре боевых корабля российского флота, в том числе два фрегата и два корабля других классов.

Как сообщил Генеральный штаб ВСУ, удар по российскому военному объекту стал результатом совместных действий подразделений Сил обороны Украины.

Среди пораженных целей, по предварительным данным, оказались два фрегата проекта 11356 — "Адмирал Макаров" и "Адмирал Эссен". Оба корабля относятся к основным боевым единицам Черноморского флота РФ.

Кроме того, украинские войска поразили малый ракетный корабль "Буян-М" проекта 21631 и сторожевой корабль проекта 22160 "Василий Быков".

В Генштабе подчеркнули, что степень повреждений каждого из кораблей в настоящее время устанавливается, поэтому окончательные последствия удара ещё уточняются.

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"Силы обороны Украины последовательно снижают способность Российской Федерации продолжать вооруженную агрессию. Продолжение следует", — говорится в сообщении Генштаба.

Кроме того, на странице СБУ уточнили, что в ходе операции украинские силы нанесли удары не только по военным кораблям, но и по ряду других объектов в Новороссийске.

По данным спецслужб, был поражен РЛС 30Н6Е, входящий в состав российской системы С-300, а также мобильная огневая группа на пирсе № 2 порта. Кроме того, повреждения получили портал туннеля нефтебазы "Грушова" — терминала "Шесхарис" и инфраструктура причалов № 3, № 6 и № 7.

В СБУ отметили, что для атаки были задействованы украинские беспилотники, реактивные дроны "Паляница", ракеты "Нептун" и ударные системы с морских платформ.

Кроме того, в спецслужбе напомнили, что Новороссийск является одним из ключевых объектов Черноморского флота РФ. В частности, именно сюда враг перебросил значительную часть своих кораблей после украинских операций, из-за которых ему стало сложнее безопасно базировать флот в оккупированном Крыму.

"Нанесение удара по этой базе имеет стратегическое значение. СБУ последовательно ограничивает возможности России контролировать Черное море и использовать военный флот для ведения войны против Украины", — говорится в сообщении.

А вот в Главном управлении разведки Минобороны Украины рассказали ещё об одном важном моменте операции — к ней присоединились сразу несколько украинских структур. По данным ГУР, вместе с разведчиками работали СБУ, ВМС, ГПСУ и Генштаб ВСУ, а среди поражённых целей, кроме трёх российских кораблей, были объекты нефтяной и портовой инфраструктуры, РЛС 30Н6Е и мобильная огневая группа РФ.

Атака БПЛА на Новороссийск 12 августа — что известно

Напомним, что этой ночью, 12 августа, Новороссийск подвергся продолжительной атаке беспилотников и морских дронов, сопровождавшейся взрывами и действиями российской ПВО. После ударов в городе возникли пожары, в частности в районе порта, а местные жители сообщали о сильном задымлении и запахе гари.

Более того, агентство Reuters со ссылкой на собственные источники сообщило, что после ночной атаки украинских дронов в Новороссийске приостановил работу местный зерновой терминал. Представитель компании Demetra Holding подтвердил повреждение объекта, однако точный характер ущерба пока не разглашается, а специалисты проводят его оценку.

Также в этот день президент Владимир Зеленский подтвердил нападение на Новороссийск, произошедшее в ночь на 12 августа. По его словам, украинские силы применили ракеты "Нептун", дроны "Паляница" и беспилотные морские катера, а основными целями стали российские средства ПВО и объекты портовой инфраструктуры.

Впоследствии в Новороссийске даже ввели режим чрезвычайной ситуации из-за последствий ночной атаки. Местные власти сообщили о разрушениях в восточной части города и повреждении двух водопроводов.