Новороссийск в РФ атаковали дроны: большой зерновой терминал остановил работу, — Reuters

Зерновой терминал в Новороссийске приостановил работу после ночной атаки украинских дронов. Владелец терминала Demetra Holding подтвердил, что объект получил повреждения.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник в отрасли.

По его словам, работа терминала приостановлена, а оценка повреждений продолжается.

"Терминал приостановил работу, ведётся оценка ущерба", — сказал собеседник Reuters, который не назвал своего имени в связи с деликатностью вопроса.

Представитель Demetra Holding подтвердил повреждения терминала, но не уточнил их характер и отказался от дальнейших комментариев.

Что известно о Новороссийском зерновом терминале

Новороссийский зерновой терминал (НЗТ) — один из крупных глубоководных портовых комплексов России, предназначенный для перевалки зерновых культур. Он расположен в Новороссийске Краснодарского края и принадлежит Demetra Holding.

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Терминал был введен в эксплуатацию в 2008 году. Он располагает собственными глубоководными причалами, принимает зерно, доставляемое железнодорожным и автомобильным транспортом, хранит его в силосах и загружает на морские суда. Общая вместимость силосов составляет 130 тыс. тонн.

НЗТ является частью инфраструктуры российского экспорта зерна через Чёрное море. По данным Reuters, около 90 % морского экспорта российского зерна в сезоне 2023/2024 проходило через южные черноморские порты.

В 2025 году терминал также расширил перечень грузов: помимо зерновых, через него было отгружено 98 тыс. тонн мелассы и 14 тыс. тонн жирных кислот. К концу 2026 года НЗТ планировал после модернизации увеличить объемы отгрузки до 11 млн тонн в год.

Demetra Holding объединяет активы в сфере экспорта, логистики и торговли зерном. В его структуру также входят Новороссийский комбинат хлебопродуктов и зерновой терминальный комплекс "Тамань".

Напомним, в ночь на 12 августа Новороссийск в Краснодарском крае РФ подвергся массированной атаке беспилотников. Местные власти также сообщали об атаке беспилотных морских катеров, пожарах и повреждениях нескольких зданий в результате падения обломков.

В июле украинские войска нанесли удары по объектам Каспийского трубопроводного консорциума (CPC) в районе Новороссийска и по российским судам в Азовском море. Из-за этого возникали перебои с поставками казахстанской нефти, а ставки на перевозку и страхование танкеров выросли более чем вдвое.