США надавили на Зеленского: Венс попросил прекратить удары по танкерам в Новороссийске, — FT

Украина прекратила удары беспилотниками по нефтяным танкерам у российского порта Новороссийск после просьбы вице-президента США Джей Ди Венса. Речь идет о судах, перевозящих казахстанскую нефть.

Об этом сообщило издание Financial Times со ссылкой на украинских чиновников и других собеседников, знакомых с ситуацией.

По их словам, Венс попросил президента Украины Владимира Зеленского прекратить такие атаки во время беседы 31 июля.

После этого Украина не наносила ударов по танкерам у терминала Каспийского трубопроводного консорциума (CPC), отмечает FT. Киев согласился не наносить удары по инфраструктуре CPC и нероссийским судам, если они не находятся под украинскими санкциями и не перевозят российскую нефть или другие российские грузы.

Американский чиновник подтвердил, что администрация США призвала Украину не наносить удары по нероссийским судам в Чёрном море и по инфраструктуре CPC. По его словам, США считают консорциум важным маршрутом поставок казахстанской энергии на европейские рынки.

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"Мы очень внимательно прислушиваемся к нашим американским партнерам", — сказал украинский чиновник.

Он добавил, что Киев создал соответствующие механизмы в ответ на просьбу США.

CPC является основным маршрутом экспорта казахстанской нефти. Американские компании Chevron и ExxonMobil владеют долями в консорциуме и на нефтяных месторождениях Казахстана, которые его снабжают.

В июле украинские атаки на терминал CPC и российские суда в Азовском море привели к перебоям с поставками казахстанской нефти. Казахстану неоднократно приходилось приостанавливать её прокачку в Новороссийск, а ставки на перевозку и страхование судов выросли более чем вдвое.

По данным Kpler, в июле CPC отгрузила 1,3 млн баррелей нефти в сутки. Это более чем на 300 тысяч баррелей меньше, чем в июне, и на 600 тысяч меньше, чем в мае.

17 июля в ходе украинских ударов был поражён танкер, зафрахтованный компанией Exxon, который ожидал погрузки у терминала CPC. В то же время Украина продолжила атаки на российскую энергетическую инфраструктуру в других районах страны.

По данным FT, украинская сторона согласилась на просьбу администрации Дональда Трампа также из-за желания получить разрешение США на производство перехватчиков для систем Patriot. Киев планирует закупить несколько сотен таких ракет к зиме, когда ожидается усиление российских атак на критически важную инфраструктуру.

Напомним, в июле Украина нанесла удары по объектам КТК в Новороссийске и судам, перевозящим казахстанскую нефть. После этого Киев и Вашингтон договорились не наносить удары по нероссийским танкерам и инфраструктуре консорциума, если они не связаны с российскими грузами.

Ранее генеральный директор Chevron Майк Вирт обратился к администрации Трампа в связи с украинскими ударами по танкерам в Чёрном море. Chevron владеет долей в одном из крупнейших нефтяных месторождений Казахстана и в Каспийском трубопроводном консорциуме.

Кроме того, Фокус рассказывал о том, как атаки на Новороссийск влияют на нефтяные доходы России.