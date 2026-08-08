Потребовали США: Украина отказалась от ударов по объектам КТК в Новороссийске, — Bloomberg

Украина согласилась не атаковать некоторые нероссийские нефтяные танкеры и инфраструктуру, критически важную для экспорта казахстанской нефти. Такое соглашение заключили Киев и Вашингтон.

Украина обязалась воздерживаться от нападения на инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума и нероссийские суда, направляющиеся к терминалу в Новороссийске, до тех пор, пока эти корабли не перевозят российские грузы. Об этом, как пишет Bloomberg, на условиях анонимности рассказал представитель американского правительства.

Согласно двусторонним договоренностям, суда не могут подпадать под украинские санкции, не должны перевозить российскую нефть или другие грузы РФ, а также не могут находиться в собственности российских физических или юридических лиц.

Украина создала пункты связи, позволяющие коммерческим грузоотправителям передавать информацию и обеспечивать безопасный проход, заявил американский чиновник.

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Киев остается в тесном контакте с американскими компаниями и администрацией Трампа по всем вопросам, связанным с безопасностью и защищенностью коммерческого судоходства.

В то же время пока непонятно, пишет издание, достаточно ли будет данного соглашения для спокойствия грузоотправителей. Атаки БПЛА в июле побудили коммерческие суда, зафрахтованные американскими компаниями, прекратить погрузку на терминале КТК в Новороссийске, который критичен для вывода казахстанской нефти на рынок. После возобновления погрузки суда были поражены морскими безэкипажными дронами.

Напомним, ранее генеральный директор Chevron Майк Вирт пожаловался администрации Трампа на украинские атаки по танкерам в Черном море. Компания владеет солидной частью нефтяного месторождения в Казахстане и долей в Каспийском трубопроводе.

Также Фокус писал, как удары по Новороссийску бьют по нефтяным доходам России.