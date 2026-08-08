На вимогу США: Україна відмовилася від ударів по об`єктах КТК у Новоросійську, — Bloomberg

Україна погодилася не атакувати деякі неросійські нафтові танкери та інфраструктуру, що має критичне значення для експорту казахстанської нафти. Таку угоду уклали Київ і Вашингтон.

Україна зобов’язалася утримуватися від нападів на інфраструктуру Каспійського трубопровідного консорціуму та неросійські судна, що прямують до терміналу в Новоросійську, доти, доки ці судна не перевозять російські вантажі. Про це, як пише Bloomberg, на умовах анонімності повідомив представник американського уряду.

Згідно з двосторонніми домовленостями, судна не можуть підпадати під українські санкції, не повинні перевозити російську нафту чи інші вантажі з РФ, а також не можуть перебувати у власності російських фізичних або юридичних осіб.

Україна створила пункти зв’язку, які дають змогу комерційним вантажовідправникам передавати інформацію та забезпечувати безпечний прохід, заявив американський чиновник.

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Київ підтримує тісний контакт з американськими компаніями та адміністрацією Трампа з усіх питань, пов’язаних із безпекою та захищеністю комерційного судноплавства.

Водночас, як пише видання, поки що незрозуміло, чи вистачить цієї угоди для заспокоєння вантажовідправників. Атаки БПЛА в липні змусили комерційні судна, зафрахтовані американськими компаніями, припинити навантаження на терміналі КТК у Новоросійську, який має вирішальне значення для виведення казахстанської нафти на ринок. Після відновлення навантаження судна були атаковані морськими безпілотними дронами.

Нагадаємо, раніше генеральний директор Chevron Майк Вірт поскаржився адміністрації Трампа на українські атаки на танкери в Чорному морі. Компанія володіє значною частиною нафтового родовища в Казахстані та часткою в Каспійському трубопроводі.

Також Фокус писав про те, як удари по Новоросійську позначаються на нафтових доходах Росії.