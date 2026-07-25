Після ударів по танкерам у Чорному морі: в адміністрації Трампа застерегли Україну, — WSJ

Генеральний директор Chevron Майк Вірт поскаржився адміністрації Трампа на українські атаки на танкери в Чорному морі. Компанія володіє значною частиною нафтового родовища в Казахстані та часткою в Каспійському трубопроводі.

В адміністрації американського президента Дональда Трампа попередили Україну про те, що напади на судна в Чорному морі, які не належать Російській Федерації, є небажаними. Про це The Wall Street Journal повідомили джерела в Білому домі.

За даними видання, це сталося після скарги керівника Chevron Майка Вірта на українські морські дрони, які атакували біля Новоросійська чотири танкери, зокрема судно, зафрахтоване компанією. Після атаки Казахстан, що має обмежені потужності для зберігання сировини, був змушений скоротити видобуток нафти, оскільки Новоросійськ є кінцевою точкою Каспійського трубопровідного консорціуму (КТК), у якому Chevron має 15%.

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За оцінками компанії, перебої в роботі трубопроводу можуть змусити скоротити видобуток на родовищі Тенгіз, у якому Chevron володіє 50% акцій, і поставити під загрозу доходи від проекту.

За словами джерела, після обговорень із представниками галузі адміністрація Трампа застерегла Україну від нападів на неросійські судна в Чорному морі.

"Американська адміністрація розглядає КТК як життєво важливий маршрут постачання казахстанської нафти на європейські ринки, який є альтернативою російським енергоносіям", — заявив американський чиновник.

Компанія Chevron розпочала свою діяльність у Казахстані в 1993 році. Прогнозувалося, що нафтове родовище Тенгіз принесе компанії 6 мільярдів доларів за умови, що нафта продаватиметься за ціною 70 доларів за барель, однак нафта сорту Brent більшу частину року значно перевищувала цю позначку.

Фокус повідомляв, що Служба безпеки України спільно з Військово-морськими силами завдала удару в Чорному морі по танкерам "Louise 1" і "Banda", які входять до складу "тіньового флоту" РФ.

Нагадаємо, в ніч на 8 червня безпілотники атакували Краснодарський край РФ. Дрони вразили нафтобазу "Грушева балка" у Новоросійську.

А в травні цього року безпілотники атакували нафтопаливний термінал "Шесхаріс", внаслідок чого спалахнула сильна пожежа.