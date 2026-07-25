После ударов по танкерам в Черном море: в администрации Трампа предостерегли Украину, — WSJ

Генеральный директор Chevron Майк Вирт пожаловался администрации Трампа на украинские атаки по танкерам в Черном море. Компания владеет солидной частью нефтяного месторождения в Казахстане и долей в Каспийском трубопроводе.

В администрации американского президента Дональда Трампа предупредили Украину о нежелательности атак на суда в Черном море, не принадлежащих Российской Федерации. Об этом The Wall Street Journal рассказали источники в Белом доме.

По данным издания, это произошло после жалобы руководителя Chevron Майка Вирта на украинские морские дроны, которые атаковали у Новороссийска четыре танкера, включая судно, зафрахтованное компанией. После атаки Казахстан, ограниченный в мощностях для хранения сырья, был вынужден сократить добычу нефти, поскольку Новороссийск является конечной точкой Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), в котором Chevron имеет 15%.

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По оценке компании, перебои в работе трубопровода могут вынудить сократить добычу на месторождении Тенгиз, в котором Chevron принадлежит 50%, и поставить под угрозу доходы от проекта.

По словам источника, после обсуждений с представителями отрасли администрация Трампа предостерегла Украину от нападения на нероссийские суда в Черном море.

"Американская администрация рассматривает КТК как жизненно важный маршрут поставок казахстанской нефти на европейские рынки, который служит альтернативой российским энергоносителям", — заявил американский чиновник.

Компания Chevron начала работать в Казахстане в 1993 году. Прогнозировалось, что нефтяное месторождение Тенгиз принесет компании 6 миллиардов долларов, при условии, что нефть будет торговаться по цене 70 долларов за баррель, однако нефть сорта Brent большую часть года значительно превышала эту отметку.

Фокус писал, что Служба безопасности Украины совместно с Военно-морскими силами нанесла удар в Черном море по танкерам "Louise 1" и "Banda", входящим в состав "теневого флота" РФ.

Напомним, в ночь на 8 июня беспилотники атаковали Краснодарский край РФ. Дроны поразили нефтебазу "Грушевая балка" в Новоросийске.

А в мае этого года беспилотники атаковали нефтетопливный терминал "Шесхарис", в результате чего вспыхнул сильный пожар.