СБУ лишает Кремль миллиардов: морские дроны поразили два танкера "теневого флота" РФ

Служба безопасности Украины совместно с Военно-морскими силами нанесла удар в Чёрном море по танкерам "Louise 1" и "Banda", входящим в состав "теневого флота" РФ. По судам, находящимся под украинскими санкциями, нанесли удар морские дроны СБУ "Мамай".

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

По данным ведомства, танкер "Louise 1" использовался для перевозки российской сырой нефти в обход нефтяного эмбарго стран G7 и ЕС. Судно транспортировало нефть из российских портов Балтийского и Чёрного морей, отключая систему автоматической идентификации, и только в 2026 году перевезло почти 3 млн тонн нефти марки Urals.

Танкер "Banda", по данным СБУ, также перевозил российскую сырую нефть из портов Усть-Луга, Керчь, Новороссийск и Находка. Во время атаки российская авиация пыталась уничтожить морские дроны, открывала огонь из пулеметов и сбрасывала бомбы, однако безрезультатно.

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"Поражение судов "теневого флота" — это систематическое лишение Кремля средств на войну", — сообщили в СБУ.

В спецслужбе отметили, что эти танкеры, вопреки международным санкциям, перевозят российскую нефть и пополняют бюджет государства-агрессора, поэтому каждый удар по ним — это удар по способности РФ продолжать войну.

На прошлой неделе морской дрон СБУ Sea Baby также поразил танкер "Blue", в отношении которого введены санкции, в исключительной экономической зоне Украины в Чёрном море.

Напомним, 9 июля командующий Силами беспилотных систем Роберт Бровди обнародовал подробный отчет об ударах по российским танкерам, нанесенных с 6 по 9 июля. По его словам, украинские дроны атаковали 22 судна, часть из которых была поражена повторно. Эти танкеры перевозили во временно оккупированный Крым примерно 120–160 тысяч тонн топлива. Также Бровди опубликовал видео атак и заявил, что российская ПВО не смогла им помешать.

В то же время аналитики Института изучения войны (ISW) отметили, что удары Украины по логистическим маршрутам в Крыму, российским танкерам и нефтеперерабатывающим заводам демонстрируют неспособность российской противовоздушной обороны защитить критически важные объекты. По оценке ISW, украинские беспилотники успешно атакуют как сухопутные пути снабжения в Крым, так и суда в Азовском море вблизи Крымского моста.