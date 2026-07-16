СБУ залишає Кремль без мільярдів: морські дрони уразили два танкери "тіньового флоту" РФ

Служба безпеки України спільно з Військово-морськими силами уразила в Чорному морі танкери "Louise 1" та "Banda", які входять до складу "тіньового флоту" РФ. По суднах, що перебувають під українськими санкціями, завдали удару морські дрони СБУ "Мамай".

Про це повідомили у Службі безпеки України.

За даними відомства, танкер “Louise 1” використовували для перевезення російської сирої нафти в обхід нафтового ембарго країн G7 та ЄС. Судно транспортувало нафту з російських портів Балтійського та Чорного морів, вимикаючи систему автоматичної ідентифікації, а лише у 2026 році перевезло майже 3 млн тонн нафти марки Urals.

Танкер “Banda”, за інформацією СБУ, також перевозив російську сиру нафту з портів Усть-Луга, Керч, Новоросійськ і Находка. Під час атаки російська авіація намагалася знищити морські дрони, відкривала вогонь із кулеметів і скидала бомби, однак безрезультатно.

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“Ураження суден “тіньового флоту” – це системне позбавлення кремля грошей на війну”, — повідомили в СБУ.

У спецслужбі зазначили, що ці танкери всупереч міжнародним санкціям перевозять російську нафту та поповнюють бюджет держави-агресора, тому кожен удар по них є ударом по здатності РФ продовжувати війну.

Минулого тижня морський дрон СБУ Sea Baby також уразив підсанкційний танкер “Blue” у виключній економічній зоні України в Чорному морі.

Нагадаємо, 9 липня командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді оприлюднив детальний звіт про удари по російських танкерах, завдані з 6 до 9 липня. За його словами, українські дрони атакували 22 судна, частину з яких уразили повторно. Ці танкери перевозили до тимчасово окупованого Криму приблизно 120–160 тисяч тонн пального. Також Бровді опублікував відео атак і заявив, що російська ППО не змогла їм перешкодити.

Водночас аналітики Інституту вивчення війни (ISW) зазначили, що удари України по логістичних маршрутах у Криму, російських танкерах і нафтопереробних заводах демонструють неспроможність російської протиповітряної оборони захистити критично важливі об'єкти. За оцінкою ISW, українські безпілотники успішно атакують як сухопутні шляхи постачання до Криму, так і судна в Азовському морі поблизу Кримського мосту.