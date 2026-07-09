Відрізали Крим і не тільки: ISW назвали наслідки ударів України по НПЗ РФ

Україна налагодила далекобійні удари по нафтопереробних заводах Росії та удари середньої дальності на підступах до Криму, і це показало нездатність РФ захистити підконтрольну територію, ідеться у звіті аналітиків. Кремль дійшов до того, що возить пальне танкерами, а мілітарні блогери обурені, чому не працює російська протиповітряна оборона. Що показали регулярні удари по НПЗ РФ?

Повітряні атаки дронів України дістають стратегічні цілі РФ на землі та на воді, написали аналітики на порталі Інституту вивчення війни (ISW). Окрім НПЗ, під удар потрапила сухопутна траса у Крим і навіть танкери, які везли пальне через Азовське море. Системні удари показали росіянам, що їхня система ППО так і не знайшла спосіб протидіяти українським атакам, які тривають вже кілька місяців поспіль.

У звіті ISW, який з'явився увечері 8 липня, перелічили серію ударів дронів, від яких потерпали у РФ та ТОТ. Найперше звернули увагу на ситуацію в окупованому Криму. Півострів відрізали від сухопутного постачання низкою атак на трасі М-14, яка веде з Ростова-Таганрогу у Джанкой. Паралельно Сили безпілотних систем вполювали 19 танкерів, які везли пальне у Крим: про це повідомив командувач СБС Роберт Бровді 7-8 липня. Тоді ж стало відомо про атаку морських дронів Sea Baby СБУ на танкер Blue, причетний до нелегальних перевезень російської нафти. Подія відбулась за 360 км від окупованої Ялти. Аналітики підсумували перші результати спецоперації України: РФ втратила сухопутний коридор в Крим і тепер змушена покладатись на морські перевезення.

Відео дня

"Безперервна кампанія України з ударами середньої та далекої дальності по російських наземних транспортних шляхах погіршує стан логістичних шляхів між Росією та окупованим Кримом, змушуючи окупований Крим покладатися на морські постачання палива для вирішення проблеми дефіциту палива", — ідеться у звіті.

Другий напрямок повітряних атак — це системні далекобійні удари на НПЗ та по військових об'єктах РФ, пояснили в ISW. Зокрема, 7-8 липня Генштаб ЗСУ підтвердив удар по НПЗ "АТ "ТАІФ-НК" у Нижньокамську у Татарстані (за 1100 км від України), по Саратовському НПЗ (за 600 км), по аеродрому "Борисоглєбськ" (300 км, стоянка Су-34, Су-35С та Су-30М), по Черкаській лінійно-диспетчерській станції (ЛВДС) у Башкортостані (1500 км), по компресорній станції "Краснодарська" в Смоленському в Краснодарському краї (за 370 км). Окремо зауважується, що останні два удари провели дрони СБУ, при чому компресорна станція "Краснодарська" качає газ у "Блакитний потік" в Туреччину. Серія таких атак показала, що українські дрони перевантажують систему ППО РФ і вона не може відбитись. Подібна ситуація обурила мілблогерів, які звинуватили центральну владу у нездатності захистити цивільну та військову інфраструктуру. Тим часом з'явились результати українських ударів: аналітики написали, що "продовжує погіршувати промисловий потенціал Росії та її потужності з переробки нафти".

Удари по НПЗ РФ — деталі

Зазначимо, Фокус писав про удари по НПЗ РФ, які стались останнім часом. Зокрема, 6 липня стало відомо про удар по Омському НПЗ, розташованому на відстані 2500 км від України та має потужність переробки 22 млн тонн нафти на рік. За оцінками OSINTерів, пошкоджена установка первинної переробки нафти ЕЛОУ-АВТ-11 потужністю 8 млн тонн на рік (координати 55.069616° 73.209359°).

Нагадуємо, в ніч на 9 липня було гучно у Ставрополі та Твері: моніторингові канали показали кадри влучання по стратегічних цілях у РФ.