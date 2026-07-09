Дрони атакували одразу дві нафтобази росіян: сильно палає у Твері та Ставропольському краї (відео)

У ніч на 9 липня безпілотники атакували Росію, уразивши об'єкти нафтопереробної промисловості одразу у двох регіонах.

Цієї ночі дрони атакували нафтобазу у місті Тверь та Михайловську Ставропольського краю РФ. Про це під ранок повідомили OSINT-аналітики.

Спершу стало відомо про вибухи та пожежу у Михайловську. З'ясувалося, що там безпілотники вдарили по нафтобазі "Лукойл-Югнефтепродукт", після чого на місці спалахнула сильна пожежа та здійнявся чорний стовп диму. Кадри атаки поширили у мережі.

Кадри пожежі на нафтобазі у Михайловську Ставропольського краю РФ

Через кілька хвилин OSINT-канали повідомили, що також безпілотники дісталися цієї ночі російської Твері. Там, як і на Ставропіллі, під ударом опинилася місцева нафтобаза.

"Атакована нафтобаза "ТВЕРЬНЕФТЕПРОДУКТ" у місті Тверь. На кадрах, опублікованих місцевими жителями, видно пожежу в районі одного з резервуарів", — розповіли аналітики, показавши кадри з місця подій.

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Пожежа на атакованій нафтобазі у російській Твері

Варто зауважити, що нафтобази є важливими елементами тилової логістики росіян у війні проти України. Ці об'єкти, що входять до нафтопереробного комплексу РФ, забезпечують накопичення, зберігання та розподіл пального зокрема для російської армії. Через це вони неодноразово ставали цілями атак безпілотників.

Російська влада на момент публікації не коментувала атаки на згадані регіони. Також офіційних підтверджень уражень російських нафтобаз у Твері та Михайловську з боку українських військових поки не надходило.

Нагадаємо, 8 липня безпілотники атакували нафтопереробний завод "Роснєфті" у російському Саратові.

Також днями дрони уразили Омський НПЗ, розташований за 2500 кілометрів від кордону з Україною.