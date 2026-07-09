Дроны атаковали сразу две российские нефтебазы: сильные пожары в Твери и Ставропольском крае (видео)

В ночь на 9 июля беспилотники нанесли удар по России, поразив объекты нефтеперерабатывающей промышленности сразу в двух регионах.

Этой ночью дроны атаковали нефтебазу в городе Тверь и Михайловске Ставропольского края РФ. Об этом под утро сообщили OSINT-аналитики.

Сначала стало известно о взрывах и пожаре в Михайловске. Выяснилось, что там беспилотники нанесли удар по нефтебазе "Лукойл-Югнефтепродукт", после чего на месте разразился сильный пожар и поднялся черный столб дыма. Кадры атаки распространились в сети.

Кадры пожара на нефтебазе в Михайловске Ставропольского края РФ

Через несколько минут OSINT-каналы сообщили, что этой ночью беспилотники также достигли российской Твери. Там, как и в Ставрополье, под ударом оказалась местная нефтебаза.

"Подверглась нападению нефтебаза "ТВЕРЬНЕФТЕПРОДУКТ" в городе Тверь. На кадрах, опубликованных местными жителями, виден пожар в районе одного из резервуаров", — рассказали аналитики, показав кадры с места событий.

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Пожар на подвергшейся нападению нефтебазе в российской Твери

Стоит отметить, что нефтебазы являются важными элементами тыловой логистики россиян в войне против Украины. Эти объекты, входящие в нефтеперерабатывающий комплекс РФ, обеспечивают накопление, хранение и распределение топлива, в частности для российской армии. Поэтому они неоднократно становились целями атак беспилотников.

На момент публикации российские власти не прокомментировали атаки на указанные регионы. Также официальных подтверждений об ударах по российским нефтебазам в Твери и Михайловске со стороны украинских военных пока не поступало.

Напомним, 8 июля беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод "Роснефти" в российском Саратове.

Кроме того, на днях дроны нанесли удар по Омскому НПЗ, расположенному в 2500 километрах от границы с Украиной.