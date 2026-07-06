Самый дальний и самый крупный: дроны атаковали Омский НПЗ в 2500 км от Украины (видео)

Омский нефтеперерабатывающий завод, возможно, подвергся удару дронов Сил обороны Украины, сообщили в сети. На видео с места событий видны установки первичной переработки нефти, охваченные дымом и огнем. Между тем российские власти промолчали об ударе и говорят о "падении обломков".

Первые сообщения о налете дронов на Омский НПЗ появились в полдень 6 июля, как сообщается в Telegram-канале Exilenova+. Дроны были замечены в Омской области РФ на расстоянии 2500 км от Украины. Местные жители услышали несколько взрывов и зафиксировали возгорания в местах попадания. Фокус собрал информацию о ситуации с последним попаданием на российской территории.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко заявил, что в регион действительно залетели дроны, но все они, по его словам, были сбиты средствами ПВО. Впрочем, представитель российских властей признал, что "несколько дронов" упали на "промышленный узел". При этом информация об воздушной угрозе была опубликована в 12:37 (по киевскому времени), а попадание произошло около 14:13. Также чиновник попросил россиян не снимать видео попадания и не публиковать их в сети.

Відео дня

Минобороны РФ утром 6 июля опубликовало отчет об атаке украинских дронов. Российское командование сообщило, что якобы сбило все 519 БПЛА, которые угрожали 21 региону, а также оккупированному Крыму и акватории Азовского моря. Минобороны не упомянуло о попадании по Омскому НПЗ.

Украинское командование пока не подтверждало удар дронов по Омскому НПЗ, а Генштаб ВСУ не сообщал о последствиях воздушной атаки. В то же время об инциденте, произошедшем на расстоянии 2500 км от Украины, написал глава Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко. По словам Коваленко, действительно произошло поражение Омского НПЗ, и "он приостановил свою работу".

Удары по РФ — Коваленко об ударе по Омскому НПЗ 6 июля Фото: Скриншот

Омский НПЗ — российское нефтеперерабатывающее предприятие, принадлежащее компании "Газпром нефть". Ориентировочная полная мощность — 21–22 млн тонн нефти в год

Удары по РФ — какое расстояние до Омского НПЗ 6 июля Фото: Google Maps

Удары по РФ — подробности атаки на Омский НПЗ

Украинские OSINT-аналитики подтвердили нанесение удара по Омскому НПЗ: об этом написали, например, на канале проекта "КиберБорошно" и "Dnipro Osint ⟨ Гарбуз ⟩". Аналитики уточнили, что с расстояния 2500 км были запущены ударные дроны FP-1 с модифицированным крылом, которые попали на видео с места событий. Также подтверждается, что удар был нанесен именно по установке первичной переработки нефти ЭЛОУ-АВТ-11 мощностью 8,4 млн тонн в год. Точные координаты попадания, определённые по кадрам из сети, — 55.06961, 73.20935.

Удары по РФ — геолокация попадания по Омскому НПЗ 6 июля Фото: Dnipro|OSINT з Гарбузом / Telegram

Тем временем СМИ опубликовали инфографику с итогами ударов Украины по крупнейшим НПЗ России. На инфографике — 11 заводов мощностью от 0,8 млн т (Сизрань) до 5 млн тонн (Омск). Видно, что единственное до сих пор не затронутое предприятие находилось в Омске, и теперь дроны добрались и до него.

Удары по РФ — данные о попаданиях по НПЗ Фото: Из открытых источников

Отметим, что в ночь на 6 июля стало известно о нападении дронов на Ярославский НПЗ. В сети появились кадры с громкими звуками в районе завода, хотя местные власти не подтвердили попадания. В то же время командующий СБС Роберт Бровди подтвердил атаку на два судна с бензином, которые были поражены в акватории Азовского моря.

Напоминаем, что 1 июля над Омском был замечен неизвестный дрон, а эксперты рассказали, что это может означать.