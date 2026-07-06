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В российском Ярославе раздались взрывы: под обстрелом находится местный НПЗ (фото)

В российском Ярославе раздались взрывы: под обстрелом находится местный НПЗ (фото)
В российском Ярославле подвергается атаке местный НПЗ | Фото: Exilenova+

По сообщениям в местных пабликах, вблизи местного НПЗ прогремело несколько взрывов. Кадры с места происшествия свидетельствуют о начале масштабного пожара в районе этого объекта после попадания БПЛА.

Судя по опубликованным кадрам, речь может идти о предприятии "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез". Кадры с места происшествия опубликовал канал Exilenova+.

Ярославльский НПЗ
Кадры из Ярославля, где был поврежден местный НПЗ
Фото: Exilenova+

Предприятие "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез" является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих объектов в РФ. Его годовая мощность переработки составляет более 15 млн тонн нефтепродуктов в год.

Ярославльский НПЗ
На Ярославском НПЗ вспыхнул пожар после серии взрывов
Фото: Exilenova+

На данный момент известно, что в последний раз НПЗ в Ярославле подвергся атаке дронов 28 мая. Тогда в результате налета БПЛА на промышленном объекте произошло масштабное возгорание.

Ранее "Фокус" сообщал об атаке на Ярославский НПЗ в конце мая. На кадрах, которые распространяются в сети, видно, как на месте удара поднимается дым.

Відео дня

Впоследствии стало известно, что дроны атаковали НПЗ в Кстово, расположенный в 800 км от границы с Украиной. В сети публикуют фото и видео, на которых видны столбы дыма над предприятием.