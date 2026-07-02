Поднялся столб дыма: дроны атаковали НПЗ в Кстово в 800 км от границы с Украиной (видео)

В российском городе Кстово Нижегородской области, примерно в 800 км от украинской границы, сообщили о нападении дронов на нефтеперерабатывающий завод. В сети публикуют фото и видео, на которых видны столбы дыма над предприятием.

Об этом сообщил Telegram-канал Exilenova+, который опубликовал серию фотографий и видео из Кстово.

По его информации, под удар мог попасть нефтеперерабатывающий завод "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез", на территории которого возник пожар.

"Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" — один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России. Предприятие производит бензин, дизельное и авиационное топливо.

По данным открытых источников, этот НПЗ уже не впервые подвергается атакам беспилотников. Предыдущий удар по предприятию был зафиксирован в мае этого года.

На момент публикации российские власти официально не комментировали сообщения о возможном поражении НПЗ в Кстово. Украинская сторона также не делала заявлений по поводу этой атаки.

Відео дня

Напомним, в апреле этого года беспилотники уже наносили удары по объектам топливной инфраструктуры в Нижегородской области РФ. Тогда под удар попала нефтеперекачивающая станция "Горький" вблизи Кстово, через которую транспортируется нефть из Западной Сибири и Татарстана, а также Новокуйбышевская нефтехимическая компания в Самарской области. По данным российских властей, в Самарской области в результате атаки погиб один человек, также сообщалось о повреждении жилого дома из-за падения обломков беспилотника.

Кроме того, 28 июня беспилотники атаковали Ярославскую область России. Тогда российские и OSINT-каналы сообщали о вероятном попадании по нефтеперерабатывающему заводу "Славнефть-ЯНОС" в Ярославле, над территорией которого был замечен дым. На фоне атаки власти региона подтвердили налет дронов и временно перекрыли движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы.