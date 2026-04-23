РФ массово атаковали БПЛА: горят НПС в Нижегородской области и предприятие в Самарской (видео)

Силы обороны Украины поразили нефтеперекачивающую станцию под городом Кстово в Нижегородской области и нефтехимическую компанию в городе Новокуйбышевск Самарской области.

Кроме предприятия в Новокуйбышевске, под атаку попала нефтеперекачивающая станция "Горький" в селе Мешиха в Нижегородской области. Через этот объект транспортируется нефть из Западной Сибири и Татарстана, сообщает глава Центра противодействия информации СНБО Андрей Коваленко в Telegram-канале.

OSINT-каналы обнародовали фото пожара и густого дыма и уточняют, что станция "Горький" расположена в узле системы магистральных нефтепроводов, в частности связана с направлениями к нефтепроводу "Дружба". По данным OSINT-аналитиков канала Supernova+, этот объект является промежуточным звеном, а не конечной точкой транспортировки, поэтому нефть может направляться как на запад, так и преимущественно на внутренние маршруты — к НПЗ "Лукойл" в городе Кстово.

Также, по информации от губернатора Вячеслава Федорищева, атаке беспилотников подверглась Самарская область. Под ударом оказались промышленные предприятия в Новокуйбышевске, где, по предварительным данным, есть пострадавшие, пишет Telegram-канал Exilenova.

Советник министра обороны Украины Сергей Стерненко отметил, что в Самарской области был атакован не НПЗ, как сообщалось ранее, а Новокуйбышевская нефтехимическая компания. Также в результате работы российской противовоздушной обороны в Самаре был поврежден жилой дом.

В официальных заявлениях властей Самарской области сообщается, что один человек погиб.

Обломки одного из беспилотников упали в Самаре. Они повредили крышу многоквартирного дома. В результате падения обломков на улице также есть пострадавшие, один человек госпитализирован.

В регионе развернули оперативный штаб, экстренные службы работают на местах событий. Местные власти заявляют, что возможность повторных атак в Самарской области сохраняется.

