"Добивают": Силы обороны дронами ударили по нефтебазе в Феодосии, — соцсети (видео)
В ночь на 23 апреля ударные беспилотнки атаковали местную нефтебазу в Феодосии во временно аннексированном Крыму.
На предприятии вспыхнул пожар, видно из видео, которое обнародовал мониторинговый телеграм-канал "Exilenova+".
"Крым, Феодосия, Силы Обороны ударными БПЛА поразили местную нефтебазу. Добивают", — говорится в подписи к видео.
В то же время местный телеграм-канал "Крымский ветер" сообщил, что жители Феодосии насчитали по меньшей мере пять прилетов по нефтебазе.
"Горит нефтебаза в Феодосии, сообщают подписчики", — говорится в заметке паблика.
На момент публикации материала украинская сторона не комментировала атаки БПЛА по нефтебазе в Феодосии.
Напомним, вечером 22 апреля дроны атаковали Мелитополь, из-за чего часть города погрузилась в блэкаут.
