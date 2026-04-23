"Добивают": Силы обороны дронами ударили по нефтебазе в Феодосии, — соцсети (видео)

В ночь на 23 апреля ударные беспилотнки атаковали местную нефтебазу в Феодосии во временно аннексированном Крыму.

На предприятии вспыхнул пожар, видно из видео, которое обнародовал мониторинговый телеграм-канал "Exilenova+".

"Крым, Феодосия, Силы Обороны ударными БПЛА поразили местную нефтебазу. Добивают", — говорится в подписи к видео.

В то же время местный телеграм-канал "Крымский ветер" сообщил, что жители Феодосии насчитали по меньшей мере пять прилетов по нефтебазе.

"Горит нефтебаза в Феодосии, сообщают подписчики", — говорится в заметке паблика.

На момент публикации материала украинская сторона не комментировала атаки БПЛА по нефтебазе в Феодосии.

Напомним, вечером 22 апреля дроны атаковали Мелитополь, из-за чего часть города погрузилась в блэкаут.

Відео дня

